Raspisan konkurs za unapređenje energetske efikasnosti

BEOGRAD – Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo je javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u iznosu od 300 miliona dinara, saopšteno je iz ovog Ministarstva.

Reč je o bespovratnim sredstvima za koja mogu da konkurišu jedinice lokalne samouprave, a ovaj projekat je, kako se ističe, nastavak zajedničkog rada Ministarstva i lokalnih samouprava na unapređenju energetske efikasnosti,

Za projekte unapređenja energetske efikasnosti u zgradama maksimalan iznos podsticaja je 30 miliona dinara, pri čemu u opštinama čiji je stepen razvijenosti ispod 50 odsto republičkog proseka država može finansirati i do 100 odsto vrednosti projekta, a u ostalim do 70 odsto.

Za unapređenje energetske efikasnosti modernizacijom sistema javnog osvetljenja finansiraće se do 20 odsto vrednosti projekta, a maksimalno do 4,5 miliona dinara.

Jedinice lokalne samouprave na konkurs mogu da se jave do 25. maja ove godine.

(Tanjug)

