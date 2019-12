Rekord tržišta i IT izvoza-za dalji rast manjak stručnjaka

BEOGRAD – IT tržište u Srbiji će u ovoj godini dostići rekordnih 580 miliona evra, a izvoz softvera mogao da bude i 1,4 milijarde evra – procenjuju u Društvu za informatiku Srbije (DIS) i apeluju se dupliraju kvote za školovanje, jer će za izvoz od dve milijarde evra biti neophodno još 20.000 inženjera.

U Srbiji 80 odsto domaćinstava ima internet dok 73 odsto ima računar pa smo srednje informatički razvijena zemlja, ocenjuje predsednik DIS Nikola Marković i navodi da je u poslednje 3-4 godine značajan rezultat uvođenje nastave informatike u osnovene škole i povećanje kvote za upis na informatičke studije za 20 odsto.

„Imamo porast izvoza softverskih usluga koji će ove godine dostići 1,3 do 1,4 milijardi evra a da bi se nastavio eksplozivni razvoj i da bi dostigli izvoz od dve milijarde evra – Srbiji treba novih 20.000 inženjera a to nemamo“, kaže on i dodaje da se zato DIS zalaže da se za informatička zanimanja obezbedi povećanje kvota za upis od 100 procenata.

Milovan Matijević, koji godinama analizira srpsku IT oblast kroz Srpsku IT osmatračnicu (SITA), rekao je da domaće IT tržište raste treću godinu za redom stopom većom od 10 procenata i očekuje da će rekord iz 2008. godine od 550 miliona evra biti premašen, jer će u 2019. tržište biti vredno oko 580 miliona evra.

IT industrija ima bolje parametre nego IT tržište, objašnjava on i navodi da je prošle godine bilo aktivnih 2.349 informatičkih preduzeća koja su zapošljavala više od 28 hiljada ljudi kao i da je imala poslovni prihod veći od 2,5 milijardi evra, a sopstveni kapital od oko 670 miliona evra.

„U odnosu na 2011. broj preduzeća je veći za 700, broj zaposlenih više nego dupliran, poslovni prihodi su udvostručeni a sopstveni kapital je više nego utroštručen – to su izuzetne stope rasta“, kaže on.

Informatička industrija Srbije je oko devetog mesta od 14 oblasti industrije koje se prate u Srbiji – po svojim kapacitetima odnosno broju zaposlenih, prihodima i kapitalu kojim raspolažze.

„Tu je relativno slabo pozicionirana, ali profitabilnosti u ovom sektoru je možda i najveća u kompletnoj privredi Srbije, tako da sa tom jakom dinamikom rasta, za 5-6 godina možemo da se očekuje da se IT industrija probije među prvih pet delatnosti u privredi Srbije“, očekuje Matijević i dodaje da je “ to je šansa koju Srbija ne sme da propusti na putu svog oporavka“.

Nikola Marković kaže da je Srbija usvojila najveći broj zakona potrebnih za razvoj savremenog informatičkog društva ali da se već tri godine zakon o elektronskim komunikacijama ne usaglašava sa preporukama EU.

Kako je naglasio DIS u stručnom smislu preporuke EU podržava, kao i osnovne intencije strategije za javno informisanje iako se njeno usvajanje u Srbiji oteže jer će ova dokumenta doprineti razvoju informatičkog društva.

„U najvećem delu privrede i dalje nemamo odgovarajuće informacione sisteme, i predlažemo da prvenstveno Vlada Srbije i nadležna ministarstva povedu organizovanu akciju i obezbede koordiniran razvoj informacionih sistema u preduzećima“, apeluje Marković i dodaje da bi tako preduzeća dobila osnovu za kvalitetnije odlučivanje i za razvoj novih proizvoda.

Marković je podsetio da bez interesa tadašnjih vlasti ne bi ni bio proizveden prvi računar Cer 10 koji je tadašnju državu uvrstio i red prvih šest koje su uspele da proizvedu kompjuter ikada.

(Tanjug)