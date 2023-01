Rekordni decembar za Er Srbiju – u 2022. prevezeno 2,75 miliona putnika

BEOGRAD – Er Srbija je u decembru prevezla više od 234.000 putnika. što je 20 odsto bolji rezultat nego u decembru rekordne pretpandemijske 2019. godine, a prema preliminarnim podacima, u 2022. godinu ukupno je prevezeno 2,75 miliona putnika.

Iz te kompanije saopšteno je da je ovo prvi put od kada posluje pod tim imenom da je u 12. mesecu prevezla više od 200.000 putnika, te da je decembarski rezultat povećanje od 127 odsto u poređenju sa istim mesecom 2021. godine.

Direktor komercijale i strategije Er Srbije Boško Rupić rekao je da su dobri rezultati ostvareni tokom letnje sezone nastavili da se nižu.

„U svakom od šest meseci od jula do decembra 2022. godine, oborili smo sopstveni rekord u broju prevezenih putnika, i veoma smo ponosni na to. U decembru 2022. godine, Er Srbijom je letelo 131.000 putnika više nego u istom mesecu 2021. godine, odnosno više od 39.000 u odnosnu na 2019. godinu“, precizirao je on.

On je rekao da je prema prvim preliminarnim rezultatima Er Srbija tokom 2022. godine prevezla oko 2,75 miliona putnika, što je za samo dva odsto manje u odnosu na 2019. godinu.

Er Srbija je u decembru realizovala 2.761 let, od čega 96 odsto preko Aerodroma „Nikola Tesla“ Beograd.

Radi se o povećanju od 1.100 letova, odnosno 71 odsto, u odnosu na isti mesec 2021. godine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.