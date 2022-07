RGZ predlaže izdavanje garancije za budući upis nekretnine

BEOGRAD – Republički geodetski zavod predlaže da radi veće sigurnosti u kupovini nekretnina ima mogućnost izdavanja dokumenta zvanične garancije za budući upis nepokretnosti u katastar, koji bi predstavljao dodatno obezbeđenje potencijalnim kupcima kada je reč o upisu prava i obima prava nad nepokretnostima.

To je za Tanjug rekao načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u RGZ Miloš Bjelanović i dodao da je Vladi Srbije već upućen zvaničan predlog.

Bjelanović je dodao da pojedini građani svesno preuzimaju rizike prilikom kupovine stanova, ali i da većina želi apsolutnu sigurnost.

„Za njih smo spremni da pružimo uslugu tog servisa, a to je da se prvo obraća katastru i od nas dobija jednu vrstu dokumenta, u elektronskoj formi u odgovarajućem obliku koji posle može da se inkorporira u ugovor. To je dokument koji istovremeno predstavlja garanciju da će biti upisan sa tačno određenim pravima na stanu, objektu i na zemljištu“, rekao je Bjelanović.

Dodatno, kaže, takav dokument predstavlja i određenu vrstu rezervacije prvenstva upisa.

„Izdavanjem garancije RGZ vi dobijate i rezervaciju prvenstva upisa u periodu od momenta kada se garancija izda pa do momenta kada bi sa tom garancijom otišli kod notara, da overite ugovor pa taj ugovor dođe do katastra. U tom periodu je baza zaključana i ne može da dođe do nekih promena koje bi vam kasnije otežale upis“, objasnio je Bjelanović.

On je dodao i da je RGZ tehnički u potpunosti spreman za pružanje ove usluge, ali da je potrebno i usaglašavanje drugih faktora koji su uključeni u sistem upisa nepokretnosti, kao što su javni beležnici, nadležna ministarstva i drugi.

„RGZ je apsolutno spreman, mi smo ovo dobro promislili. U pitanju je jedan servis, jedna usluga koju smo u stanju tehnički da pružzimo. Naravno, pošto mi nismo sami u sistemu upisa, tu su mnogi drugi faktori kao što su javni beležnici, nadležna ministarstva i tako dalje. Ukoliko bi se svi bitni faktori usaglasili, verujem da bi mogli kroz odgovarajuće izmene propisa da dođemo do toga da građani mogu da koriste ovaj servis“, rekao je Bjelanović Tanjugu.

Naglasio je da bi usvajanje navedenog predloga i sama garancija zaštitila prvenstveno kupce, ali svakako i sve učesnike u prometu nepokretnosti.

Iz RGZ su, nakon nedavnog problema sa investitorima u beogradskom naselju Mirijevo i duple prodaje 12 stanova, poručili da korišćenje podataka katastra garantuje sigurnu kupovinu i da svako prometovanje nepokretnosti koja nije upisana u katastar predstavlja rizik.

Kako su istakli, u situacijama kada kupac procenjuje rizik kupovine, najvažniji instrument i mehanizam kontrole koji država pruža je katastar nepokretnosti.

Usvajanje pomenutog predloga odnosno mogućnost izdavanja garancije za budući upis predstavljao bi korak dalje i omogućio proveru mogućeg upisa prava i obima prava nad nepokretnostima i pre overe kupoprodajnog ugovora.

(Tanjug)

