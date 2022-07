Robert Habek: Puštanje u rad gasovoda Severni tok 2 nije opcija za rešavanje problema

Nemački vicekancelar i ministar za ekonomiju i klimatske mere Robert Habek izjavio je da se nada da će Nemačka moći da izađe na kraj s energetskom krizom bez nastavljanja projekta gasovoda Severni tok 2.

„Puštanje gasovoda Severni tok 2 nije opcija za rešavanje problema, jer bi to učinilo Nemačku još zavisnijom od ruskog gasa. Nemci su do sada bili uspešni u prevazilaženju krize i na to možemo da budemo vrlo ponosni“, rekao je Habek u intervjuu za televiziju ZDF, prenela je agencija Interfaks.

(Tanjug)

