Ros:Sporazum s Kinom ne mora biti potpisan u novembru

VAŠINGTON – Inicijalni trgovinski sporazum između Sjedinjenih Država i Kine ne mora da bude finalizovan narednog meseca, izjavio je danas američki ministar trgovine Vilbur Ros.

Rosova izjava dolazi nakon što je američki predsednik Donald Tramp nedavno rekao da bi voleo da potpiše trgovinski sporazum kada se sastane sa kineskim predsednikom Si Đinpingom na novembarskom samitu zemalja Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), navodi Rojters.

„To mora da bude pravi sporazum, i on ne mora da bude u novembru. Važnije je da, kada dođe do toga, to bude odgovarajući sporazum“, rekao je Ros u intervjuu za „Foks biznis netvork“.

Tramp je 11. oktobra, posle dvodnevnih pregovora kineske i američke delegacije u Vašingtonu, objavio da su Kina i SAD postigli prvu fazu trgovinskog sporazuma, i da bi ga rado potpisao kada se sredinom novembra u Santjagu sastane sa kineskim predsednikom na samitu APEK-a.

