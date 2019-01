RTS: Izvoz rakije, sireva i cigareta u Rusiju bez carina

BEOGRAD – Pregovori o novom Sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije su pri kraju, a lista za bescarinski izvoz hrane biće proširena i na njoj bi trebalo da se nađu nove vrste sireva, voćne rakije i cigarete, preneo je RTS.

Biće proširena bescarinska lista za izvoz hrane i akcizne robe na tržište Evroazijske unije koju čine još i Belorusija, Kazahstan, Jermenija i Kirgizija.

Na listu će biti dodati i najkvalitetniji sirevi. Jagoda Lazarević iz Ministarstva trgovine kaže da se pregovara i o cigaretama.

„Imamo veliki disbalans sa Rusijom iz koje uvozimo veliki broj cigareta, sa carinom nula, a istovremeno srpske cigarete se izvoze sa visokom stopom carinskog opterecenja i ono što nam je u fokusu su alkoholna pića, konkretno voćne rakije i vinjak“, rekla je Lazarevićeva.

Najviša delegacija Rusije tokom posete Srbiji bila je zadovoljna onim o čemu se mesecima pregovara. Oznaka „Mejd in Srbija“ za prosečnog ruskog kupca znači da proizvod ima visoku biološku vrednost.

„Srpska roba je kvalitetna, ekološka, čista i to se potvrđuje da dobro se izvozi. Naši gradani, Rusi su zadovoljni kvalitetom vaše robe. Količina to je stvar razgovora“, kazao je predstavnik ruskog Ministarstva privrede u Beogradu Andrej Hripunov.

Rusija u svoju poljoprivredu godišnje uloži sedam milijardi dolara. Cilj im je da obezbede što veću prehrambenu nezavisnost. Najkasnije do 2024. godine će to i uspeti sa proizvodnjom jabuke, a to je roba koju smo im najviše prodavali, pa stručnjaci predlažu da se preorijentišemo.

„Prosečna potrošnja mesnih prerađevina u Rusiji je duplo veća nego u EU. Mislim da je to prostor koji bi naši proizvodači trebalo da iskoriste. Lično mislim da bi ekonomiju obima mogli da obezbedimo kroz, da kažem, brendiranje proizvoda iz Srbije i da kroz udruženi prostor pokušamo da postignemo neke efekte“, kazao je Dragan Šaganović sa Ekonomskog instituta.

Kontrola izvoza je pooštrena, pa reeksport voća koji je nekoliko puta ozbiljno mogao da ugrozi izvoz sada gotovo nije moguć.

„Mislim da se i to dosta promenilo od onog vremena kada su ljudi olako shvatali izvoz u Rusiju. Danas svi znaju da je to veoma zahtevno tržište i da su penali za robu koja ne zadovoljava kvalitet veliki i da jednostavno gubite partnere jer je ponuda ogromna“, izjavio je Veljko Jovanović iz Privredne komore Srbije.

Vrednost izvoza srpskih prehrambenih proizvoda na tržište Ruske Federacije u 2018. godini iznosio je 340 miliona dolara, ali to prevedeno u procente predstavlja svega jedan odsto ukupnog ruskog uvoza hrane.

(Tanjug)