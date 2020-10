MOSKVA – Rusija će 2020. godine smanjiti proizvodnju gasa za 6,5 odsto na 690 milijardi kubnih metara, što je 6,5 odsto manje nego 2019. godine, izjavio je danas ruski ministar energetike Aleksandar Novak.

On je dodao da bi Rusija od 2021. do 2023. godine trebalo da dostigne proizvodni nivo od 728 do 795 milijardi kubnih metara gasa, prenosi Tas s.

(Tanjug)

