Rusija sumnja da Ukrajina otkupljuje gas od Moldavije

BEOGRAD – Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković izjavila je danas da u Rusiji sumnjaju da Ukrajina otkupljuje gaso Moldavije i da Gasprom neće dozvoliti Ukrajini da kupuje na taj način jeftiniji ruski gas nego što bi ga Rusija prodala Ukrajini.

Ukrajina je u ove sedmice demantovala tvrdnju Gasproma da je uskratio gas namenjen Moldaviji i optužila Rusiju da koristi gas kao političko oruđe kako bi ograničila snabdevanje Evropi.

Gasprom je optužujući Ukrajinu da zadržava količine gasa namenjene Moldaviji najavio da bi mogao da počne da smanjuje isporuke gasa toj zemlji preko Ukrajine od 28. novembra.

„Moldavija ima problem sa plaćanjem i ona uvek nekako ili kasni ili traži načina kako da isfinansira svoje obaveze prema Gaspromu za gas, i sada kada joj ne stiže celokupna količina gasa, jednostavno se u Rusiji sumnja da Ukrajina te količine otkupljuje od Moldavije. Znamo da se Ukrajina već godinama unazad snabdeva na taj način tako što joj preprodaju gas zemlje koje kupe gas od Rusije“, rekla je Putnikovićeva za Tanjug.

Kaže da je već b ilo nekih najava iz Moldavije će se to regulisati.

„Videćemo kako će se sve završiti, Gasprom verovatno neće dozvoliti Ukrajini da oni tako kupe gas koji je jeftiniji nego što bi ga Rusija prodala Ukrajini“, rekla je ona.

Na pitanje kakve posledice bi imalo smanjenje isporuka ruskog gasa preko Ukrajine, Putnikovićeva je rekla da Gasprom nije rekao izričito da će zaustaviti tranzit gasa ka Evropi.

„Tako da neke količine gasa i dalje stižu do ovih evropskih zemalja koje se graniče sa Ukrajinom, i dalje idu po evropskom tržištu, pošto se gas često preprodaje. Tako da ovo nije ništa novo. Jedino je očigledno da je Moldavija naljutila Rusiju“, navela je ona.

Napominje da je i Nemačka isto preprodavala gas Poljskoj, a Ukrajina kupovala i od Češke, Slovačke i drugih zemalja…

Putnikovićeva sumnja da će Gasprom uopšte zaustaviti tranzit gasa ka Moldaviji, pošto će verovatno taj problem u međuvremenu biti „ispeglan“ i da Evropa što se tiče narudžbina ruskog gasa iz Rusije treba da bude mirna.

Podsetila je da je Rusija, takođe, najavila da neće dozvoliti EU da joj ograniči cenu energenata i da u tom slučaju ne bi prodavala EU ni naftu, niti gas.

„Tu sada postoji velika mogućnost za manipulacije na tržištu, a pogotovo nafte , ali i gasa, jer je Rusija u poslednjim godinama povećala količine tečnog prirodnog gasa (LNG) koji stiže tankerima. Može na pučini lako da se promeni zastava na brodu, kao i glasnik gasa. Verovatno zbog toga evropski zvaničnici i nisu doneli odluku odluku o tome koji se gas smatra ruskim“, navela je Putnikovićeva.

Ministri energetike Evropske unije dogovorili su se da isključe ruski gas iz zajedničke kupovine tokom neformalnog sastanka, saopštila je Evropska komisija.

Međutim, termin ruski gas nije jasno definisan i još je nepoznato da li će se gas proizveden u Rusiji a kupljen uz pomoć posrednika ili lanca posrednika smatrati takvim.

Kada je reč pokušajima EU da se smanji cene ruske nafte, kaže da je Rusija, kada je Evropa odustala od kupovine ruske nafte, već snizili cenu za druge kupce i prodavala je oko 20 odsto niže od realne cene na berzama.

„Kada je u pitanju nafta i tu se nisu dogovorili do kraja. Opet imamo izuzeće Mađarske i bunt nekih zemalja. Poljska je tražila da cena po kojoj će se plaćati ruska nafta bude samo 20 dolara po barelu, što je zaista smešno. Na primer, juče se prodavala po ceni od 85 dolara po barelu. Spominjana je cifra od 60 do 70 dolara maksimalno za rusku naftu, ali to onda dovodi celu priču iz Brisela do jednog besmisla, jer je Rusija već snizila cenu za druge kupce“, navela je Putnikovićeva.

(Tanjug)

