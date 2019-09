S. Arabija povratila 50 odsto proizvodnje nafte nakon napada

DUBAI – Ministar energetike Saudijske Arabije izjavio je da je ta zemlja obnovila 50 odsto proizvodnje nafte, koja je umanjena nakon napada na rafineriju Saudi Aramko.

Navodeći da postrojenje trenutno proizvodi 2 miliona barela dnevno, princ Abdulaziz bin Salman rekao je da će do kraja meseca kapacitet proizvodnje biti podignut do 11 miliona barela na dan, a u novembru do 12.

Pre napada dnevno se proizvodilo oko 9,6 miliona barela dnevno.

„Gde možete da nađete kompaniju koja je prošla kroz tako razoran napad i da izađe iz toga kao feniks“, upitao je princ na konferenciji, nakon čega su mnogi novinari, mahom iz Saudijske Arabije, aplaudirali, prenosi AP.

Napad bespilotnim letelicama i dronovima na naftno postrojenje umanjio je proizvodnju nafte za 5,7 barela dnevno, sto je oko pet odsto svetske proizvodnje nafte.

Odgovornost za napad na naftno postrojenje u Saudijskoj Arabiji preuzeli su jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, ali SAD tvrde da si krstareće rakete i dronovi lansirani iz južnog Irana i severnog dela Zaliva.

(Tanjug)