Sa švajcarskom formulom penzije ni pola prosečne zarade

Iako su penzioneri pozdravili dugo najavljivano donošenje formule za usklađivanje penzija kako bi posle četiri godine konačno mogli da znaju kada će im se i za koliko uvećavati penzije, nezadovoljni su što u izmenjeni Zakon o PIO nije uneta i zaštitna klauzula na kojoj su insisitrali. Odnosno, zašto su nadležni prenebegli činjenicu da u zakon uneseu odredbu koja bi sprečila da prosečna penzija u prosečnoj zaradi padne ispod 50 odsto. Što je s ovom švajcarskom formulom to sasvim izvesno.

To što je, međutim, ovaj predlog slučajno ili namerno izostavljen iz predloga zakona, ne zanči da će penzioneri prestati da insistiraju da se on pre ili kasnije unese, kaže Đuro Perić, bivši predsednik Saveza penzionera Srbije.

On ističe da će to ovo pitanje ubuduće biti jedno od glavnih koje će PUPS postavljati i pre i posle izbora i gledati kako da ga reši s svojim koalicionim partnerima, jer će bez tog zaštitnog mehanizma penzije nastviti i dalje da padaju. I sada su već ispod 50 odsto od prosečne zarade.

Milan Nenadić, predsednik Saveza penzionera Vojvodine, kaže da je ovo bila jedna od važnih odredbi koja je trebalo da uđe u Zakon o PIO, kako se penzije ne bi dodatno obezvređivale. Što će se posebno iskazati kada dođe do značajnijeg rasta zarada.

-Zato će penzioneri i ubuduće insisitirati da se ovo pitanje reši kako bi se ova višemilionska populacija zaštitila. Ranijih godina je važilo pravilo da ukoliko penzije padnu ispod 60 odsto od prosečne zarade da se automatski ide na vanredno usklađivanje. Sada je traženo manje od toga, kaže on.

Na pitanje da li će se najnovije povećanje zarada u javnom sektoru od oko 9,6 odsto u proseku, odraziti na pad učešća penzija u prosečnoj zaradi, on kaže da neće u 2020. ali u 2021. hoće.

Ostalo je i da se vlada izjasni na koji će način vratiti sve umanjene penzije u protekle četiri godine za oko 700.000 oštećenih penzionera. Jer to pitanje pre ili kasnije mora da se reši. Naime, vladi je ponuđeno da sama kaže i izabere način kako da vrati dug, a sve u skladu s finansijskim mogućnostima, kaže Nenadić.

S druge strane, Jovan Tamburić, predsednik Udruženje sindikata vojnih penzionera Srbije, kaže da će usklađivanje penzija u 2020. godini biti izvršeno sa januarskom penzijom koja se isplaćuje u februaru 2020. godine. I to tako što će penzije biti usklađene sa polovinom rasta cena i polovinom rasta zarada u odnosu perioda od juna 2018. godine do juna 2019. godine i perioda juni 2017 do jun 2017. godine. Na taj nači rast cena i zarada u drugoj polovini 2019. godine neće biti uračunat u formulu za usklađivanje penzija u 2020. godine već tek u 2021. godini, što opet znači da će penzioneri biti oštećeni, kaže Tamburić.

On dodaje da primene usvojenog modela usklađivanja penzija i od strane ekonomskih stručnjaka ukazuju na njihovo dalje smanjivanje u odnosu an prosečnu zaradu. Istovremeno postoji i pasnost od smanjivanja realne vrednosti penzija u situacijama u kojima bi rast cena odnosno inflacije bio veći od rasta zarada, zaključuje on.

Autor: Jasna Petrović-Stojanović, Politika