Sa svim drzavama u regionu razgovaramo o gasnim interkonekci

NIŠ – Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović ocenila je danas da su neargumentovane optužbe u javnosti da je zemlja prepuštena na milost i nemilost ruskom gasu i kineskim kompanijama i istakla da se sa svim državama u regionu razgovara o izgradnji gasnih interkonekcija.

Odgovarajući na pitanja novinara u Nišu, ona je istakla da je izgradnja gasne interkonekcije Niš-Dimitrovgrad jedan od najvažnijih projekata koji će Srbiji dodatno obezbediti gasnu stabilnost te da će biti završen na jesen sledeće godine.

Očekuje da već u oktobru 2023. godine gasnom interkonekcijom potekne gas iz drugih izvora, najverovatnije iz Azerbejdžana.

„Što se tiče kritika da sam ostavila državu samo sa ruskim gasom, to nema nikakve veze sa istinom, jer je Srbija još 2008. prodala NIS, a to nije uradio ni Vučić, ni Zorana, već neki drugi. Do trenutka kada je formirana vlada koju je činio SNS, imali smo samo jedan dotok gasa preko Ukrajine, a posle toga smo napravili drugu rutu – Balkanski tok, i sada imamo dva pravca. Dakle, sve su to neistine“, rekla je ona.

Kao neistinu ocenila je i izjavu Nebojše Zelenovića da je RTB Bor predat Kinezima na milost i nemilost.

„Svi se sećamo kako su izgledali i rudnik i grad i čitav okrug. Sada imamo kompaniju koja gradi, ulaže u zeleni rudnik, a priče o rušenju planine su netačne. Inspekcije su jasno rekle da je ugrožena bezbednost i naložili sanaciju kosine“, rekla je ona.

Mihajlovićeva je rekla i da Zelenović nastavlja sa iznošenjem neistina u nedostatku agrumenata.

(Tanjug)

