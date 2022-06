Sankcije lose targetirane, ECB mora da poveca kamatne stope

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da su sankcije prema Rusiji bile loše targetirane i da je neizdrživo stanje u evrozoni zbog čega, kako kaže, Evropska centralna banka (ECB) mora da podiže referentne kamatne stope.

Vučić je kazao da je, za razliku od ECB, Američka centralna banka FED na vreme podigla referentne stope i da je, kako je rekao, zbog veće stope rasta i teške situacije sa Ukrajinom, predsednica ECB Kristin Lagar verovatno oklevala da to učini.

„Čekala je zbog većeg novca koji je morao da se potroši, a i da se ne bi ugrozila stopa rasta u evrozoni. Zato nije žurila sa povećanjem referentne kamatne stope, ali sad mora, doteralo cara do duvara“, rekao je Vučić na pitanje da prokomentariše poziv ECB na hitan sastanak zbog lošeg stanja u evrozoni.

Ukazao je na stanje ekonomija u Evrope, navodeći da je, na primer, oko 16-17 odsto inflacija u Českoj uz ocenu da je to neizdrživo.

„Zato ECB mora da radi svoj posao. To će da doprinese daljem padu stope rasta, jer da nemamo ovakvu stopu rasta ne bismo mogli da povećavamo plate i penzije. Sve je to uslovljeno, sve je to igra stabilnosti, rasta plata, penzija, životnog standarda…“, rekao je Vučić novinarima posle otvaranja sektora B5 obilaznice oko Beograda, deonice petlja Orlovača – tunel Straževica.

Smatra da su sankcije bile loše targetirane, ali da su to, kako kaže, smislili neki pametniji ljudi na zapadu.

„Da ne ulazimo u političko pitanje sankcija, mi znamo šta mislimo o sankcijama. Ne razumem da protivnika oštetite, a da oštetite, makar jednako, i sebe. Ali, oni su sigurno mnogo pametniji i vide dalje nego ja. Verujem da će se to pokazati u budućnosti, a ako se ne pokaže, onda i mi mali i glupi ponekad nešto prepoznamo“, rekao je Vučić.

(Tanjug)

