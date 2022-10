Saradnja regiona neophodna za posao, mladima dati sansu

BEOGRAD – Regionalna saradnja i sve inicijative u toj oblasti kao što je i Otvoreni Balkan je veoma važna za trenutni razvoj biznisa u regionu, jer naše tržište zbog demografske strukture ne raste nego opada, izjavio je danas direktor Orion telekoma Slobodan DŽinović

Biznis trendovi su bili jedna od tema današnjeg Foruma menadžera koji je organizovala Srpska asocijacija menadžera a okupio je biznis lidere iz Srbije i regiona.

„Te regionalne inicijative su danas važnije nego ikada“, ocenio je DŽinović i dodao da postoje brojne veštačke i opterećujuće barijere u regionu, ali da se u IT industriji, odakle dolazi bolje sarađuje nego u nekim drugim.

Ocenio je da sadašnja kriza neće tako lako da se zaustavi i da će verovatno prvo pogoditi građevinsku industriju a onda se preliti i na ostale delove

„Nadajmo se, doduše neosnovano, manje kod nas nego u svetu. Međutim, plašim se da po pitanju energetske zavisnosti koju trenutno imamo kao i troškova energije, da će to vrlo brzo da se prelije u naš troškovni model kada je reč o proizvodima ili uslugama koje nudimo, a sa tim ide povećanje cena, odnosno inflacija i to će potrajati“, rekao je on.

Istakao je da je IT sektor sada na prekretnici i pojasnio da se telekomunikacije dele na infrastrukturne provajdere i na provajdere servisa.

„U svetu se vodi velika bitka između velikih operatera koji su se udružili i traže da tzv. OTT provajderi počnu da snose delove troška za izgradnju te infrastrukture koja postaje sve više zahtevna i daleko je od optimalne. Mi imamo debatu oko 5G mreže ali ona neće doneti dovoljno kapaciteta koji su nam potrebni za svakodnevnu konzumaciju servisa koje koristimo“, naveo je DŽinović.

Dodao je da se danas priča o raznim aplikacijama ali da mora da se razmišlja i o tome šta bi bilo pojednostavljivanje stvari.

„Sada imamo situaciju da je količina alata koje koristimo toliko diversifikovana da opterećuje svakodnevno poslovanje i život. Iz te situacije će proizaći novi trend u telekomunikacijma i ja mislim da će on biti pojednostavljivanje svega što nudimo našim tržištima“, najavio je.

Govoreći o trendovima u vezi sa kadrovima, viši potpredsednik, strategija i razvoja Delta Holdinga Marija Desivojević Cvetković je ocenila da Srbija ima kadrovski potencijal ali da gotove kadrove nema.

„Zadatak nas kao privrednika i kao menadžera jeste da od velikog potencijala koji imaju mladi ljudi koji izlaze sa fakulteta napravimo potrebne kadrove“, rekla je ona.

Pojasnila je da se to može postići kroz mentorstvo gde bi mladi učili ono što je neophodno da znaju ali da je važno i da im se objasni svrha onoga što bi oni trebalo da rade i zašto je to važno za kompaniju i društvo u celini.

Današnji Forum menadžera okupio je biznis lidere iz Srbije i regiona a na njemu se osim kadrovskih i biznis trendova, razgovaralo i o energetici, hrani, finansijskim kretanjima.

(Tanjug)

