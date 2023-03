Savez samostalnih sindikata: Vlada Srbije da vrati radnike keteringa u sastav Er Srbije ili protest

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Beograda Dragan Todorović rekao je danas da, ukoliko Vlada Srbije ne vrati radnike Aerodroma ketering Beograd u postojeću firmu Er Srbije, da će pozvati sve radnike, djake, studente i penzionere na protest.

Zbog kašnjenja zarada, neoverenih zdravstvenih knjižica, neplaćenih poreza na zarade, radnici su prošle godine počeli da protestuju i pre desetak dana njih 40 je proglašeno tehnološkim viškom, a na njihova mesta su dovedeni Indijci.

Radnici Aerodroma ketering su o proglašenju za tehnološki višak obavešteni mejlom i SMS porukama, a rešenja su im uručena u iznajmljenim prostorijama.

Ketering je iz Er Srbije izdvojen 2019. godine, prošle godine većinski vlasnik je bila firma KHASB DMCC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a preostalih pet odsto držao je Abahusein Fahd Abdulrahman iz Saudijske Arabije koji je sada jedini vlasnik.

„Uputili smo zahtev Vladi Srbije da raskine ugovor Er Srbije sa Aerodromom ketering Beograd i da se radnici vrate u postojeću firmu Er Srbije jer ona nije ugašena zbog licence da bi se videlo da li funkcioniše kao izdvojena, a ne funkcioniše“, rekao je Todorović, na konferenciji za medije, povodom proglašenja 40 radnika Aerodroma ketering Beograd tehnološkim viškom.

Sindikat će, po njegovim rečima, podneti krivične prijave protiv odgovornih za neuplaćivanje doprinosa za zarade jer „očigledno da je neko u Poreskoj upravi prekršio zakon, a da postoji i odgovornost ministarstva finansija i Vlade.

On je rekao da se zbog otpuštanja tih radnika nisu oglasili ni ministar rada, premijerka ni predsednik države „što znači da nije slučajno to što se dogodilo“.

Todorović je pitao da li su državi višak njenih oko tri miliona radnika, a ako jesu, to znači „Laku noć Srbiji!“.

„Ovo su crvene linije, pitanje svih zaposlenih, jer ako na ovaj način krenemo da zamenjujemo naše ljude strancima ostaje da se traži rezervna država“, rekao je Todorović.

Dodao je da najava premijerke Ane Brnabić da će država subvencionisati dovodjenje stranih radnika „opasno“ zabrinjava.

On je rekao da „ako Vlada ozbiljno to misli“, on će joj predložiti da „razmisli i o davanju subvencija našim radnicima za avionsku kartu u jednom smeru“.

Todorović je objasnio da radnici keteringa iz Er Srbije izmešteni u Aerodrom ketering Beograd, a da niko nije promenio radno mesto, svi rade isti posao, a promenili su firmu.

„Novi poslodavac je osnovao pet novih firmi i krenuo da šeta radnike iz jedne u drugu firmu, iako su opet radili na sitom mestu i isti posao. Ispostavilo se da su u poslednjoj firmi radili sedam meseci i da nemaju nikakvo pravo u Nacionalnoj službi za zapošljavanje“, rekao je Todorović.

Predsednik Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Beograda Dragan Kabić rekao je da „ovo nije mogao da očekuje od Srbije“.

„Ovo je sramota i dešavaće se u celoj Srbiji ako prodje sada sa Aerodrom ketering Beograd. Mene su posle 35 godina rada u magacinu suspendovali i dali otkaz. Ne znam da li je ovo politika vlade Srbije, ali se vodi sa njenim odobrenjem“, rekao je Kabić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.