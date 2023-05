Savić: Odluka Vlade o ukidanju naknade za konverziju zemljišta je katastrofalna

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Ljubodrag Savić, rekao je danas da je „katastrofalna“ odluka Vlade Srbije da predloži izmenu Zakona o planiranju i izgradnji, kojom se ukida naknada za konverziju u pravo svojine prava na korišćenje zemljišta stečenog u privatizaciji i stečaju.

„To je katastrofa, ne samo zbog pravičnosti i gubljenja prihoda, već i zbog toga što Vlada Srbije ne može da shvati da se pravila ne menjaju u toku igre“, rekao je Savić.

Vlada Srbije je u četvrtakk prihvatila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji. Time se, kako je saopšteno, „ubrzavaju procedure za izdavanje građevinskih dozvola, ukidaju prepreke, kao što je konverzija uz naknadu i omogućava da proces izdavanja dozvola bude transparentniji i u cilju veće zaštite građana i onih koji grade“.

Savić je rekao da korisnicima takvog zemljišta treba dozvoliti da ga koriste dok fabrika koju su kupili u privatizaciji radi, a ako se ugasi, zemljište staviti na licitaciju i omogućiti da ga kupi onaj ko ga najviše plati.

Dodao je da promena namene zemljišta mora podrazumevati tržišnu naknadu, a da čak nije siguran da li treba predvideti mogućnost da, u slučaju da dva zainteresovana kupca za to zemljište na licitaciji ponude istu cenu, prednost treba dati onom ko je do tada koristio zemljište.

On je rekao da je politika ukidanja naknade loša jer biznismeni u privatizaciji nisu platili zemljište, a neki su kupovali firme samo da bi ih ugasili i koristili atraktivne lokacije za gradnju stanova.

Vladina politika, kako je rekao, nije pravedna i iz razloga što su neki platili naknadu za konverziju, mada je i to „smešan“ novac, ali im verovatno neće biti vraćen.

Privatizacija preduzeća je, po njegovim rečima, iskorišćena da biznismeni dođu do skupih lokacija, što su omogućile sve vlade od 2.000 godine.

„Sadašnja vlast optuživala je bivšu vladu da je omogućila pljačkašku privatizaciju, a sada je i sama za to optužena od opozicije i bivše vlasti“, rekao je Savić.

Umesto da, kako je rekao, vlast ispravi greške prethodne, ona nastavlja da radi u interesu pojedinaca u čijim džepovima će završiti novac građana koji je trebalo da se nađe u budžetu Srbije.

(Beta)

