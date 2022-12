Savić: Predloženi budžet uravnotežen

BEOGRAD – Profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić ocenio je danas da je Vlada predložila uravnotežen budžet, u kojem ima dovoljno rezervi za sve izazove koji mogu da uslede u narednoj godini.

U izjavi za K1, Savić kaže da bi kao građani predloženim budžetom mogli da budemo zadovoljni i ističe da živimo u vremenu koje je možda najteže u poslednjih nekoliko decenija, i to ne samo u Srbiji, već i u celom svetu u kome se ne zna šta nas sutra čeka.

„Ovaj budžet sve to nije mogao da „uhvati“, ali rekao bih da je budžet poprilično dobro „skrojio“ i prihode i rashode. To je jedan, kako kaže ministar finansija, uravnotežen budžet. Veći su izdaci za 7,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu, a svi znamo da će oficijelna stopa inflacije biti viša. To znači, u realnom smislu, da su izdvajanja za budžet u odnosu na prethodnu godinu niža“, poručio je profesor Ekonomskog fakulteta.

On naglašava da je izuzetno dobro što se nastavilo sa ulaganjem u infrastrukturu i dodaje da, ako išta čovek može da istakne da je dobro u poslednjih nekoliko godina ove vlasti, to je opredeljenje da se

izdvaja novac za javne investicije.

„Nadam se da ćemo sa tom praksom nastaviti i u narednim godinama. Izgradnja infrastrukturnih objekata: auto-puteva i brzih pruga je veoma važna. Svako ko se imalo razume u ekonomski i društveni razvoj vrlo dobro zna, a to mi studente naučimo na prvoj godini Ekonomskog fakulteta, da infrastruktura ne donosi rezultate odmah ali postavlja temelje za dugoročan razvoj“, objasnio je Savić.

On dodaje je su ulaganja u infrastrukturu u proseku u zemljama oko nas bila oko 27 ili 28 odsto BDP-a, a mi smo bili na 17-18 odsto, dok smo sada blizu proseka zemalja u okruženju.

Što se tiče proklamovanog cilja poboljšanja životnog standarda građana, Savić kaže da tome niko ne može ništa prigovoriti, dok za energetiku kaže da je iznuđeni cilj.

Kako smatra, za energetiku su i ova i prethodna vlast zaslužili žuti karton.

Ističe da smo se uljuljkivali proizvodnjom struje dovoljnom za naše potrebe i izvoz, a da od 1988. godine nismo napravili nijedan novi energetski kapacitet.

Jeftinu struju smo, smatra, posmatrali kao socijalnu kategoriju pomoću kojih smo preživljavali, a sada nam je, ističe, to balast.

Savić ističe da od EPS nikada nismo uspeli da napravimo profitabilnu kompaniju kako smo to želeli, i smatra da je najbolje rešenje privatizovati EPS, kao što je to učinjeno sa NIS, koji je danas, kako tvrdi, jedno od najboljih preduzeća u Srbiji.

Pri tome, Savić se ograđuje da ne želi da komentariše uslove pod kojim je prodat NIS.

Govoreći o onome šta naš čeka, Savić je savetovao građane da troše samo na ono što moraju.

„Sve govori u prilog tome da će situacija u svetu da se komplikuje i zato ljudi treba da budu razumni i da razmišljaju. Novac se štedi kada ga imaš, a kod nas Srba je obrnuto. Ljudi moraju da razmisle i da razumeju da je teško vreme, da moraju da se donose teške odluke i za to se pripremamo“, zaključije Savić.

(Tanjug)

