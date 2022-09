Savic: Srbija zasad dobro stoji, to nece moci dugo da traje

BEOGRAD – Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić izjavio je danas da bi eventualni bankroti nemačkih kompanija imali ozbiljne posledice po srpsku ekonomiju, jer je Nemačka naš najveći spoljnotrgovinski partner i investitor.

„Dve trećine naše spoljnotrgovinske razmene se odvija sa zemljama EU, a Nemačka tu prednjači. I drugo, mi imamo veliki broj nemačkih fabrika koje u Srbiji zapošljavaju veliki broj radnika. To je nešto što je obezbeđivalo dinamizam srpske ekonomije, posebno je bilo važno u vreme epidemije i sada u vreme ekonomske krize u kojoj se nalazimo“, rekao je Savić gostujući na Televiziji K1.

Naglasio je da je sa više od 90 odsto naših fabrika problem što nemaju finalni proizvod s kojim idu same na tržište, već proizvode za poznatog kupca, a to su nemačke kompanije koje su napravile filijale u Srbiji i proizvode za Nemačku.

„Ako nemačke fabrike dobro funkcionišu, funkcionisaće i srpske. Ako nemačke fabrike ne funkcionišu kako se očekuje, probleme će imati i srpske kompanije“, rekao je Savić i podsetio da uz sve to ima mnogo naših radnika koji rade u samoj Nemačkoj.

Savić je rekao da je sada sukob u Ukrajini dodatno zakomplikovao stvari, jer za razliku od krize iz 2008. godine kada su najveće svetske ekonomije bile jedinstvene, sada su „svi na različitim stranama i svako gleda sebe“.

On je naglasio da mu nije jasno o čemu je mislila Evropa, a naročito Nemačka kada je uvodila sankcije Rusiji.

„Nemci su razvijali svoju industriju na jeftinim ruskim sirovinama i energentima. To se sada izmaklo. Sankcije koje je Nemačka uvela Rusiji su fatalne za Nemačku“, ocenio je Savić.

Savić je rekao da se zbog krize može očekivati sve više bankrota i smanjivanja delatnosti velikih kompanija u svetu, što je normalno u tržišnoj privredi.

„Ono što je problem kod bankrota je to što je ta kompanija u vezi sa mnogim drugim kompanijama, te u propast povuče i njih. To je taj cunami koji preti i zapadnim i nemačkim kompanijama. Toga će tokom zime biti sve više“, prognozira Savić.

On je istakao da će ovu krizu preživeti SAD i Rusija, dok će najveća žrtva biti EU, koja više neće biti centar civilizacije.

Ocenio je da Srbija zasad začuđujuće dobro stoji, ali da naša vlada ne deluje preventivno i da će to da nas košta.

„Na moje prijatno iznenađenje Srbija se sa svim problemima prilično dobro bori, ali pitanje je dokle i koliko možemo da izdržimo. Fondovi se tanje. Zadužujemo se. Nismo ni vratili prethodne kredite“, rekao je Savić.

Upozorio je da je vreme skupog novca koji je podstakao razvoj u svetu prošlo.

On je rekao da je minimalac u Srbiji porastao 12 odsto, ali da su proizvodi neophodni za život poskupeli iznad 20 odsto.

„Oni koji primaju minimalac ne idu na more, ne kupuju automobil ni stan. Njih to ne interesuje. Interesuje ih samo da prežive, a da li je to moguće? Niko ne mora da meri inflaciju, svi vidimo koliko su cene porasle. I to je sve prikrivena inflacija, jer su nam još uvek cene nekih proizvoda ograničene“, istakao je Savić.

Podsetio je da su cene gasa i struje organičene, ali da će nam se to vratiti na drugi način.

„To što mi sada imamo cenu struje od 45 evra po megavat satu, to samo trenutno gasi požar, jer struju uvozimo po ceni od 450 evra po megavat satu. Ko će to da plati? Nema alhemije u ekonomiji, ako ne platiš sad – platićeš kroz inflaciju ili kroz naredne godine“, rekao je Savić.

Ocenio je da to što sada živimo neočekivano dobro neće moći dugo da traje.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.