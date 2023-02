Sedam domaćih startapova predstavilo projekte kroz NINJA program

BEOGRAD – Više domaćih startapova koji su podržani kroz program NINJA predstavilo je danas svoje projekte na završnom događaju u organizaciji Digitalne Srbije i Japanske agencije za međunarodnu saradnju.

Pogram NINJA (Next Innovation with Japan) podržao je dalju komercijalizaciju startapova: Tapni, Data Do, Smart Watering, EasyPaš, Digital Spark, Zenhire i OmniShop.

Ambasador Japana u Beogradu Takahito Kacumata rekao je da NINJA promoviše kvalitetne projekte srpskih start ap firmi te da će to dovesti do privrednog rasta u Srbiji.

„Današnji događaj je pružio priliku za izgradnju čvrstog mosta za izgradnju dobrih odnosa između srpskih startapova, zainteresovanih strana iz Japana i drugih regiona“, rekao je Kacumata.

Direktor inicijative Digitalna Srbija Nebojša Bjelotomić zadovoljan je projektom i posebno ističe pažnju koju su posvetili svakom projektu što je, kako kaže, dalo dobre efekte.

„Nadamo se da ćemo ovaj projekat uspeti da proširimo na ceo Zapadni Balkan i da uključimo startapove iz regiona sa ciljem boljeg ostvarivanja kontakta sa azijskim tržištem“, rekao je Bjelotomić za Tanjug.

Direktor Afričko-azijske investicione kuće Šigeru Handa istakao je da srpski start ap ekosistem raste od trenutka kada su prvi među njima, kao što su Nordeus i 3Lateral, dokazali šta je moguće.

„Mi smo proizveli uređaj za automatizaciju navodnjavanja kojim je moguće upravljati preko mobilne aplikacije“, rekao je za Tanjug direktor Smart Wateringa Lazar Jovanović.

Ambasadorka Srbije u Japanu Aleksandra Kovač pozdravila je okupljene preko video poziva i zahvalila mladim preduzetnicima koji su učestvovali u NINJA programu.

Tromesečni program bio je namenjen intenziviranju domaćih startapova. NINJA program organizovan je prvi put u našoj zemlji i uspeo je da okupi tehnološke startapove čiji se proizvodi nalaze na tržištu, i koji su zabeležili rast u svom poslovanju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.