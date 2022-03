Šef Dojče banke odbacuje ideju zaustavljanja Severnog toka 1

BERLIN – Šef nemačke „Dojče banke“ Kristijan Zeving odbacio je ideju o zaustavljanju gasovoda Severni tok 1.

„Prvo, moraju najavljene sankcije da stupe na snagu. Međutim, sankcije imaju negativan uticaj i na nas, i to moramo izdržati“, rekao je on za „Velt am Zontag“, prenela je agencija RIA Novosti.

Efekat sankcija biće izuzetno destruktivan, ne samo za rusku ekonomiju, već će, kako je Zeving rekao, imati „negativan uticaj i na nas“.

„Ako isključimo Severni tok 1, to ne bi bio samo prekid isporuke ruskog gasa Nemačkoj, već bi uskoro dovelo do ozbiljnih problema u snabdevanju energentima i došlo bi do značajnog povećanja cena u našoj zemlji“, rekao je Zeving.

Gasovod Severni tok 1 prolazi kroz Baltičko more i spaja Rusiju i Nemačku, a više od 10 godina kroz njega se zapadnoj Evropi regularno isporučuje gas.

(Tanjug)

