Šefica Evropske komisije počela pregovore s nezadovoljnim poljoprivrednicima

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen počela je danas višemesečni „strateški dijalog“ s poljoprivrednim sektorom dok širom Evrope poljoprivrednici protestuju.

Predviđeni su sastanci svake dve do četiri nedelje, a učesnici su pozvani da dođu do zaključaka do kraja leta, da bi se pripremio teren za narednu Komisiju i izradu nove Zajedničke poljoprivredne politike (CAP) koja bi se primenila od 2028. godine.

Šefica EK smatra da je taj dijalog način da se prevazđe polarizacija, posebno u vezi s ekološkim zakonima.

Oko trideset predstavnika poljoprivrednih organizacija, agro-prehrambenog sektora, nevladinih ekoloških organizacija i stručnjaka okupilo se u Briselu pod okriljem nemačkog profesora Petera Štrohšnajdera.

Evropom se međutim širi gnev poljoprivrednika na blokadama puteva, na protestu traktorista u Frncuskoj, Nemačkoj, Rumuniji, Poljskoj, Holandiji.

Posebno su kivni na evropske ekološke propise i uvoz u EU koji smatraju nelojalnom konkurencijom.

Fon der Lajen je uoči susreta rekla da je „duboko uverena da dijalogom možemo da prevaziđemo rastuću polarizaciju oko tema povezanih s poljoprivredom“, priznajući da „nije lako doći do zajedničke vizije“.

„Delimo isti osećaj hitnosti da stvari treba da se poboljšaju, da treba naći novi put i zajednička i trajna rešenja“ u vreme kada se poljoprivrednici svakodnevno suočavaju sa vrlo konkurentskim tržištem, nastavila je ona i istakla da oni naravno zaslužuju ravnopravnu nadoknadu.

„Naš cilj je da podržimo vaša sredstva preživljavanja i da garantujemo evropsku prehrambenu bezbednost“, obećala je Fon der Lajen.

Iako se na nedavnim demonstracijama širom EU ukazivalo na razne pojedinačne uzroke protesta, ima i pritužbi koje su zajedničke – ekstremne klimatske epizode, ptičiji grip, rast cena goriva, priliv ukrajinskih proizvoda od kada su ukinute carine 2022.

Nova Zajednička poljoprivredna politika (CAP) koja drastično povećavaju ekološke obaveze, i propisi evropskog Zelenog Pakta, iako još nisu na snazi, u središtu su nezadovoljstva poljoprivrednika.

Među temama predloženim za razgovore su prihodi poljoprivrednika, dužina rada, tehnološka inovacija i konkurentnost.

„Kolektivni ciljevi ‘Grin dila’ su egzisencijalni, svi živimo od prirode. I mada se svakako svi ne slažemo uvek o tim pitanjima, slažemo se o činjenici da izazovi jačaju, bilo da se radi o stranoj konkurenciji, preteranim propisima na nacionanom nivou, klimatskim promenama ili gubitku biodiverziteta“, rekla je Fon der Lajen.

