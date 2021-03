Seničić: Ima nade za koliko-toliko normalnu letnju sezonu

BEOGRAD – U današnjim razgovorima sa ambasadorima Egipta i Kipra u Srbiji, ambasadama ovih zemalja smo uputili zvaničnu inicijativu za prihvatanje digitalnih sertifikata o vakcinaciji za ulazak u ove dve zemlje, kaže direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić.

On za Tanjug ističe da razgovori na ovu temu teku u dobrom pravcu i da se nada da ćemo ove godine imati koliko-toliko normalnu sezonu, s obzirom na okolnosti u kojima živimo.

„Očekujem da egipatski ambasador uputi inicijativu svom Ministarstvu inostranih poslova i da u najskorije vreme dobijemo informaciju da li će za vakcinisane građane Srbije taj sertifikat biti dovoljan uslov za ulazak u Egipat. Za one koji nisu vakcinisani ostaje pi-si-ar test, koji je moguće uraditi i u Egiptu i u Srbiji“, kazao je Seničić.

Dodaje da isti odgovor očekuje i kada je reč o Kipru, a vezi sa ovom državom navodi da se početkom aprila očekuje trilateralni sastanak na ministarskom nivou na kome bi Srbija, Grčka i Kipar, između ostalog trebalo da se dogovore i o detaljima za međusobni prelazak granica ove tri zemlje.

Kao veoma značajno ističe i to što će grčki ministar turizma, kako je najavljeno, 29. marta doći u Srbiju.

Navodi i njegove reči sa najvećeg međunarodnog sajma turizma, koji se onlajn održava u Berlinu, kada je najavio da će se grčke granice otvoriti 15. maja i pozvao sve koji žele da dođu u Grčku.

Naravno, uz uslov da imaju sertifikat o vakcinaciji, pi-si-ar test i eventualno serološki test koji je treća opcija i to za one koji nisu vakcinisani.

„Nadam se da će i memorandum između Srbije i Grčke biti potpisan i da najzad možda već početkom aprila krenemo u prodaju aranžmana za Grčku i u realizaciju zamenskih putovanja koja nam svima već predstavljaju ozbiljan problem“, navodi Seničić.

Ističe da ako se prihvate inicijative YUTE kada je reč o Egiptu, Kipru i Grčkoj, možemo očekivati da uz Crnu Goru, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, za koju se takođe očekuje da početkom sezone ukinu pi-si-ar test, za predstojeću sezonu imamo izbor sličan godinama koje su prethodile koroni.

Izuzetak su Španija i Italija, koje prema rečima sagovornika Tanjuga, nažalost ostaju zatvorene do polovine maja.

Turističke agencije će, dodaje on, pratiti situaciju i ako se ukaže mogućnost nuditi programe i za te destinacije.

Seničić ocenjuje da je veoma dobro što je Srbija već pripremila digitalni sertifikat o vakcinaciji.

„Veoma je važno što možemo da na osnovu potvrda koje su svi koji su vakcinisani i revakcinisani dobili, izradimo sertifikat u elektronskom obliku u najbržem mogućem roku,“ kaže on.

Navodi i da se očekuje da Evropska unija vrlo brzo izađe sa zvaničnom formom tog sertifikata.

„To je bitno, jer će kasnije i kod otvaranja drugih evropskih zemalja to biti doboljan uslov da se tamo može ući bez većih prepreka. To treba da bude motiv i za ljude koji još razmišljaju da li da se vakcinišu, da to urade“.

Najave zvaničnika da bi do početka turističke sezone oko dva miliona ljudi moglo biti revakcinisano, Seničić ocenjuje kao veoma pozitivne i kao tračak nade za turističku privredu i turističke agencije da će ipak preživeti sve što im se desilo.

Vlasnica turističke agencije Travelino i predsednica Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih turističkih agencija Srbije ANTAS Gordana Prodić za Tanjug kaže da bi uvođenjem digitalnih sertifikata predstojeća turistička sezona mogla da se spasi i za države turističke destinacije i za agencije i za turiste.

Prema njenim rečima, važno je da se problem prelazaka granica reši na većem, evropskom ili svetskom nivou.

Međutim, ukazuje da je neophodno i da postoji alternativa odnosno da vakcinacija ne bude jedini uslov za prelazak granice, već da se uključe i druge mogućnosti kao što je recimo negativan PCR test.

Uostalom, navodi ona, mnoge zemlje Evropske unije nisu uspele da vakcinišu veliki broj građana pa se postavlja pitanje kako će oni putovati.

Kada je reč o problemu sa vaučerima za zamenska putovanja, ona smatra da bi ova putovanja mogla da se iskoriste i ako letnja sezona počne polovinom juna.

Ukoliko se to ne desi, ukazuje Prodić, biće teško i sezona bi mogla da dođe u pitanje.

(Tanjug)

