Senicic: Ne ocekujem zatvaranje granica do kraja sezone

BEOGRAD – Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić smatra da i pored poostravanja epidemioloških mera u mnogim turističkim zemljama, one do kraja sezone neće zatvarati granice, ali je, kaže, moguće da će se uslovi ulaska i boravka menjati u zavisnosti od situacije.

Seničić za Tanjug kaže da za sada nema nikakvih najava da će biti zatvaranja granica, a to je, kako ističe, najvažnije.

„Nemamo ni indicije da će uslovi biti takvi da će značajno uticati na boravak turista. Recimo najnovije mere Grčkoj u najvećem delu se ne odnose na turiste, jer se pre svega bave zatvorenim prostorima a dole je lepo vreme i turisti najviše vremena provode na otvorenom pa ih ovo ne pogađa“, kaže sagovornik Tanjuga.

Ističe da je za sada samo jedno ostrvo u Grčkoj uvelo policijski čas, reč je o Mikonosu, ali dodaje da tamo nema naših turista u većem broju.

Prema njegovim rečima, najveći broj zaraženih je u velikim gradovima Atini i Solunu, dok je u turističkim regionama samo po neko od lokalnih stanovnika zaražen.

„Nemamo informacije da je bilo ko od naših turista sada zaražen, ne samo u Grčkoj nego i inače“, navodi Seničić.

Ocenjuje da i ako bude pogoršanja situacije i pooštravanja mera za ulazak u narednom periodu, one neće pogađati ljude koji su vakcinisani, dok je za ostale moguće da recimo antigenski testovi ne budu prihvaćeni.

„To je samo mogući scenario, pa da ostanu samo PCR testovi, ali kada je reč o Grčkoj recimo, tu imamo uhodanu situaciju sa kolegama iz Severne Makedonije gde se može brzo vrlo i jeftino uraditi PCR test i dobar deo putnika to već koristi prolazeći kroz Makedoniju“, objašnjava Seničić.

On dodaje da na celu situaciju utiče i to što su ljudi zbog okolnosti koje se menjaju iz dana u dan postali nepoverljivi i razmišljaju da li da uopšte putuju na dalje destinacije i tvrdi da je to jedan od razloga zbog kojih je u ovom trenutku iskorišćeno tek oko 40 odsto zamenskih putovanja.

Navodi da je posećenost u odnosu na ranije godine, pre svega 2019, veća u Albaniji i Crnoj Gori, najviše zato što ulazak u te zemlje nije ničim uslovljen.

„U Crnoj Gori imamo povećanje od oko 30 do 40 odsto u odnosu na 2019, a u Albaniju 200 odsto. Ono je tako veliko, jer je 2019. veoma malo naših turista išlo u Albaniju na letovanje, a ove godine već je do sada tamo bilo između 40.000 i 50.000 ljudi“, kaže i dodaje da se očekuje da do kraja sezone to bude i 70.000.

Za razliku od Albanije i Grčke, broj letovanja u Egiptu i Turskoj je na nivou oko 40 do 50 odsto broja iz 2019.

„Bilo je dosta čarter letova za ove zemlje, ali u Turskoj utisak ove sezone malo kvari to što je bilo veoma malo gostiju iz Rusije, što je uzrokovalo zatvaranje određenih hotela, jer se hotelijerima ne isplati da otvaraju za malo ljudi zbog i čega smo tamo imali promene boravka u određenim hotelima za naše goste“, kažeSeničić.

Italiju i Španiju po svemu sudeći ovoga leta nećemo videti, jer kako naš sagovornik kaže Španija jeste otvorila granice i dozvolila dolazak turista pod nekim posebnim uslovima, gde mi čak imamo privilegiju da smo još u zelenoj zoni EU i kada bismo imali čarter letove za tu zemlju naši ljudi bi bez ikakvih uslova mogli ući, ali pošto takvih letova nema, onda ta mogucnost ostaje neiskorišćena.

„Ukoliko se leti preko nekih drugih zemalja onda je neophodan setifikat o vakcinaciji, negativan test ako niste vakcinisani, ali nažalost nije bilo dovoljno interesovanja da se realizuju čarter letovi koji su bili planirani i za Kosta Bravu i za Majorku, tako da ove godine kada je reč o nekom većem broju turista tu nas neće biti“, navodi Seničić.

Što se Italije tiče, kaže da je ona još zatvorena i da je pomerila rok za vraćanje novca za zamenska putiovanja na 2023. godinu, što može i turističkim agencijama da predstavlja veliki problem kada u januaru budu morale da vraćaju novac putnicima.

(Tanjug)

