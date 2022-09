Senicic: Sajam vina najbolja promocija svega sto Srbija nudi

BEOGRAD – Direktor Nacionalne asocijacije turistickih agencija Aleksandar Seničić rekao je da Srbija nudi veliki izbor dobrih vina, a da je sajam jedna od najboljih promocija svega što Srbija može da ponudi.

Seničić je za RTS rekao da bi ova sezona mogla da se nazove sezonom oporavka rada turističkih agencija.

On se osvrnuo na sajam vina i „Otvoreni Balkan“ i rekao da je u poslednjih desetak godina došlo do ekspanzije proizvodnje vina i vraćanje na staru tradiciju u Srbiji, koja postoji dugi niz godina, što je dovelo do toga da imamo oformljene vinske rute.

Seničić je istakao da uvek može bolje, te da se trude da kroz određene programe vinskih tura to promoviše, a somalijeri su postali pomalo turistički vodiči rekao je on i dodao „Srbija nudi puno i dobro, veliki izbor dobrih vina, što se videlo na sajmu i nagradama koje su naše vinarije dobile“.

Govoreći o vinskom turizmu, Seničić je kazao da se bazira na grupi ljudi koje zanima da probaju vina, da osete specificnost autohtonih sorti vina, koji obiđu jednu, dve ili tri vinarije u toku dana i dodao da privatne vinarije nude degustacione centre, koje sve veći broj stranaca obilazi i kupuje vina.

Kako je istakao, to je jedna od najboljih promocija svega što Srbija može da ponudi, uz planine i posebne prirodne lepote, ovo je dodatak za one turiste koji žele da vide nešto drugačije.

„Imamo veliki broj zemalja koje su na bazi vinskog turizma napravile veliku ekspanziju. To su Španija, Italija, Južna Afrika, zemlje sa dugom tradicijom i najpoznatijim sortama vina i flaširanim vinima koje poznaje ceo svet. U SAD imamo ogroman broj proizvođača, kao i u Australiji. Veliki broj zemalja ovome pridaje znacaj, to je značajna privredna grana“, ukazao je Seničić.

Senčić je rekao da kada se gleda iz turističkog aspekta, ovo je proizvod plus, pogotovo kada se priča u okviru „Otvorenog Balkana“, jer navodi da mi imamo zajedničke turističke proizvode koje objedinjuju ne samo tri države već kompletan Zapadni Balkan.

Turističke agencije beleže 50 odsto veći promet nego prošle godine, mada je, kako je rekao Senčić, to i dalje za petinu manje nego 2019. godine, ipak, ova sezona bi mogla da se nazove sezonom početka oporavka rada turističkih agencija.

„Ova godina je pokazatelj da se dobro radilo dugoročno kada gledamo unazad, ostali smo zanimljiva turistička destinacija, rezultati su ohrabrujući, možemo da se nadamo da ćemo do kraja godine dostići rezultat koji je bio prošle godine, kada govorimo o deviznom prilivu“, dodao je on.

Takođe, Seničić je rekao da je kod zamenskih putovanja iskorišćeno 85 odsto i da očekuju da je to broj koji će do 1. januara biti iskorišćen, a jedan deo ljudi nije iskoristio, jer su neke agencije prestale da postoje.

Prema njegovim rečima, ostatak ljudi koji neće moći da iskoristi zamenska putovanja do 1. januara, dobiće novac 1. februara.

Seničić je, kada su u pitanju vaučeri za Srbiju, rekao da je interesovanje veliko i da se nada da će nova vlada da nađe način da i sledeće godine taj broj bude između 150.000 i 200.000 vaucera, što je podsticaj više za ugostiteljski deo privrede.

(Tanjug)

