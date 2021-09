Septembarske penzije prvo stižu samostalcima

BEOGRAD – Prema kalendaru isplata u oktobru koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, penzije za septembar koje se isplaćuju u ovom mesecu, prvi mogu očekivati penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti koji primanja dobijaju preko tekućih računa.

Oni će penzije dobiti 2. oktobra, dok će penzionerima iz ove kategorije koji su odlučili da primanja dobijaju na kućne adrese ili na šalterima pošta, novac početi da pristiže 4. oktobra.

Dan kasnije, 5. oktobra počeće isplata za dve kategorije penzionera, vojne i poljoprivredne i to kako za one koji primanja dobijaju preko tekućih računa tako i za one kojima novac stiže na kuće adrese ili ga uzimaju na šalterima pošta.

Poslednji na redu za isplatu su penzioneri iz kategorije zaposlenih, inače najbrojnija grupacija na platnom spisku Fonda PIO.

Njima će primanja početi da pristižu 9. oktobra, kada kreće isplata preko tekućih računa, odnosno 11. oktobra koji je prema kalendaru isplata predviđen za početak isplate penzionerima koji primanja dobijaju na kućne adrese ili na šalterima banaka.

