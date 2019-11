SES nejedinstven o pravima radnika u RGZ i prevremenoj penzi

BEOGRAD – Članovi Socijalno-ekonomskog saveta (SES) nisu se na današnjoj sednici usaglasili o tome da li se krše prava radnika u Republičkom geodetskom zavodu (RGZ), kao i da li treba ukinuti penale za prevremenu penziju.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je rekao da je nezavisna radna grupa sačinila izveštaj o stanju u RGZ-u, koji se ne dopada sindikatima, i dodao da su je činili pomoćnica ministra državne uprave, inspektor rada i predstavnik ministra finansija.

„Takav izveštaj može nekome da se dopada ili ne. Ne znam šta su očekivali da piše u tom izveštaju, da treba neko da ide u zatvor da bi se saglasili sa izveštajem, ali druga polovina opet ne bi bila zadovljna“, naveo je Đorđević.

Kako je rekao, radna grupa je uradila sve što je mogla i izveštaj dostavila Vladi sa predlozima šta treba dalje da se radi i izrazio uverenje da će nadležno ministarstvo rešiti da se popravi ono što je u izveštaju konstatovano da nije u skladu sa potpisanim sporazumom između Vlade Srbije i sindikata.

Dodao je da ne zna šta bi više od toga moglo da se uradi.

„Vlada je juče usvojila izveštaj te radne grupe i taj dokument će biti javan“, rekao je Đorđević.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović kaže da se i nakon potpisanog Sporazuma da neće biti napada na radnike koji su bili u štrajku, pojavio slučaj da je jedna načelnica RGZ-a prijavila fizički napad od strane jedne radnice, iako je, navodi, policija utvrdila da se to nije desilo.

Navodi da je 79 zaposlenih koji su učestvovali u štrajku premešteno na radna mesta udaljena čak 50-60 kilometara.

„Vlada koja je garantovala da neće biti šikaniranja radnika je ostala nema. Dobili smo izveštaj komisije, a Vlada obično formira komisiju kada neće nešto da reši, to je staro pravilo“, rekao je Orbović.

Predsednik UGS „Nezavisnost“ Zoran Stojiljković navodi da u izveštaju ne postoje primeri kršenja prava radnika u RGZ-u, da niko nije priveden na infromativni razgovor, kao i da ljudi nisu premeštani sa radnih mesta.

Kada je reč o zahtevu sinikata da se ukinu penali za prevremenu penziju, ministar Đorđević je kazao da takvi penali postoje i u evropskim zemljama, kao i da je oko 40.000 radnika o kojima sinikati govore dobilo otpremninu.

„Moramo da skrenem pažnju da su oni kada su odlazili u penziju dobili otpremnine i mogli da biraju da li da nastave dalje da rade ili da idu u prevremenu penziju sa umanjenjem“, naveo je Đorđević.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo je skrenulo pažnju da bi ukidanje kaznenih poena dovelo do diskriminacije prema onima koji sami uplaćuju do 65. odnosno do 62. godine, ali se i postavlja pitanje na koga bi se sve primenila odluka o ukidanju penala.

„S druge strane, ako bi se svima omogućilo da idu pet godina ranije u penziju, postavlja se mogućnost za zloupotrebu zakona, jer bi svi imali pravo da idu ranije. Oni mogu od 60. godine sebe da nude privatnom sektoru, penzija će im biti umanjena samo pet godina, a primaće i platu i penziju“, objasnio je Đorđević.

Orbović je naveo da je 43.121 penzioner otišao „silom prilika“ u penziju zbog stečaja ili zatvaranja preduzeća, kojima je obećano da će sa biroa kada napune 65. otići u penziju i da će obezbediti minimum za egzistenciju.

Podsetio je da se zatim promenio zakon koji je uveo kaznene poene, zbog čega ti penzioneri gube godišnje dve i po penzije, kao i da sindikati traže da kada napune 65 godina mogu da primaju „normalnu“ penziju.

„Kada saberete novac koji bi trebalo da se isplati njima od 2020. do 2027. je manje nego što je država dala onima kao pomoć koji su uzimali kredite u švajcarskim francima“, rekao je Orbović.

Član predsedništva Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković pozdravio je to što su se članovi Saveta usaglasili oko usvajanja Inicijative za donošenje Strategije ekonomskog razvoja Srbije do 2050. godine.

Navodi da su poslodavci ponovo tražili da se privreda rastereti smanjenem poreza i doprinosa, da se ukinu parafiskalni nameti i da se ujednače cene komunalnih usluga za građane i privredu.

Na današnjoj sednici članovi Saveta usvojili su Inicijativu za donošenje Strategije ekonomskog razvoja Srbije od 2050. godine, tri pravilnika iz sfere bezbednosti zdravlja na radu, saglasnost za mišljenje na nacrt Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja, izveštaj o učešću delegacije na 108. zasedanju Međunarodne organizacije rada…

(Tanjug)