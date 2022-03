Šević: Unapredićemo kvalitet i povećati paletu usluga PU

KOPAONIK – Programom transformacije Poreske uprave koji se odnosi na period od 2021. do 2025. godine opredeljena je naša misija i definisan naš put ka održivim i predvidivim javnim finansijama, izjavio je pomoćnik direktora Poreske uprave (PU) Rade Šević.

On je govoreći o reformi PU na panelu „Reforma poreske uprave – ka odrzivom modelu“ na Kopaonik biznis forumu istakao da je PU u stvari treba da radi tako da bude nevidljiva a dostupna za obveznike.

„Sve što zelimo da postignemo koncipirali smo u tri cilja. Prvi je redizajn poslovnih procesa, drugi unapređenje kvaliteta i proširenje palete usluga PU a treći je vezan za razvoj ljudskih resursa i on je najteži i najosetljiviji“, rekao je Šević.

Prema njegovim rečima, opšti poslovni model podrazumeva sve poslovne funkcije PU, a fokus je stavljen na analizu rizika i na tome je najviše rađeno.

Naveo je da je u tu svrhu formirano odeljenje za strateske rizike i da se analizom rizika žele utvrditi visokorizični segmenti koji ne poštuju ili nedovoljno poštuju poreske propise.

„Na njih delujemo ne samo kontrolom nego i edukacijom i drugim tzv. mekim alatima, a kontrola je poslednji alat koji koristimo“, ukazao je on.

Naveo je i da će uskoro biti objavljen tender za nabavku nove informacione platforme koja će podržati rad novog poslovnog modela.

Kao veoma važno je istakao i jedan od proizvoda programa transformacije, a reč je o novom profilu poreskog službenika.

Ocenio je da će u ovoj transformaciji najveći izazov biti implementacija informacione platforme, kadrovski kapaciteti, zatim čišćenje, konverzija i migracija podataka kao i razvoj svesti o neophodnsoti promena, ne samo kod zaposlenih, nego i u široj zajednici.

Naveo je da ovaj posao PU olakšava podrška koju ima od Ministarstva finansija.

Podsetio je da krajem aprila ističe prelazni rok za novu fiskalizaciju i pozvao obveznike da svoj deo posla urade na vreme.

I izvrsni direktor Saveta stranih investitora Aleksandar Ljubić se složio da će u reformi PU najveći izazov biti ljudski resursi i naveo da je neophodno dosta vremena da se kadrovi obuče i uklope u PU.

„Za nas strane investitore, koji smo već ovde, najvaznija je predvidivost, a bitna nam je i dobra komunikacija sa vladom“, istakao je Ljubić.

Dodao je da bi što se reforme Poreske uprave tiče, investitori voleli da ona bude brža, ali da to naravno ne bude na račun kvaliteta reforme.

(Tanjug)

