Sijarto: Eksim banka ulaže u saradnju srpskih i mađarskih fir

BEOGRAD – Ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto rekao je danas da je mađarska Eksim banka spremna da uloži 115 miliona evra za finansiranje saradnje srpskih i mađarskih firmi.

On je na otvaranju poslovnog foruma Srbija – Mađarska u Privrednoj komori Srbije, kome je prisustvovala i ministarka privrede Anđelka Atanasković, rekao da ne postoje finansijske prepreke za saradnju srpskih i mađarskih privrednika.

Sijarto je naveo da je na forumu prisutan i direktor mađarske Eksim banke i pozvao privrednike da se upoznaju sa mogućnostima korišćenja tih kredita.

Kako je precizirao, izvori finansiranja koje nudi Eksim banka koristiće se na tržistu dve džave, ali će omogućiti i srpsko-mađarskim firmama zajednički nastup na trećem tržištu.

„Ako zajednički uspostavimo firmu ili projekat na trzištu trećih zemalja i za to može da se koristi zajednički kapital iz Eksim banke“, naveo je Sijarto i pozvao majdarske i srpske privrednike da iskoriste mogućnost za saradnju i da kroz nju stvore što više profita.

Kaže da je OTP banka najveća mađarska banka i da je danas u Srbiji druga najveća bankarska grupacija.

„Možete da budete sigurni da snažno prisustvo OPT banke na ovom tržištu daje nove inspiracije i drugim mađarskim firmama za pokretanje ekonomske aktivnosti u Srbiji“, poručio je Sijarto.

Naveo je da je Srbija na 11. mestu za ulaganje mađarskog kapitala i da najveće mađarske firme na srpskom tržištu konsantno povećavaju svoje prisustvo i ulaganja.

Naglasio je da je mađarska spoljna politika i ekonomska strategija jedna od najbitnijih stavki saradnje Srbije i Mađarske i njenog daljeg razvoja.

„Mađarski kapital se konstantno interesuje za Srbiju i nikada toliko investicija iz Mađarske u Srbiju nije stiglo kao u sadašnjem periodu“, rekao je Sijarto.

Ministarka privrede Anđelka Atanasković rekla je da je na 11. zasedanju Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju Srbije i Mađarske, u okviru koga je održan i Poslovni forum i bilateralni susreti srpskih i madarskih privrednika, načelno dogovoreno dosta dobrih stvari za saradnju.

Podsetila je da je Srbija u vreme pandemije uložila dosta u „osvežavanje“ privrede u vidu bespovratne pomoći veće od osam milijardi evra.

Navela je da su Mađarska i Srbija prijateljske zemlje, da su usmerene jedna na drugu, da je Mađarska uvek bila među prvih 10 zemlja u odnosu na našu razmenu dobara, a da je trenutno peta po robnoj razmeni.

„U prošloj godini trgovinska razmena je iznosila 1,9 milijardi evra i to je bio rast oko 10,4 odsto, a u prvom kvartalu ove godine Mađarska je bila peti trgovinski partner, ukupna razmena je iznosila 530 miliona evra i zabeležila je rast 7,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine“, rekla je Atanasković.

Poželela je mađarskim i srpskim privrednici unapređenje saradnje i da tako pomognu i Srbiji i Mađarskoj da uspostave još bolje prijateljske odnose i još bolju trgovinsku razmenu i saradnju.

„U Ministarstvu privrede imate sagovornika za dalju saradnju i pomoć u svakom trenutku“, poručila je Atanasković.

Savetnik predsednika PKS Miroslav Miletić rekao je da se današnjim Poslovnim forumom i bilateralnim poslovnim susretima u postkovid periodu otvaraju nove mogućnosti saradnje srpskih i mađarskih privrednika.

Naveo je da se bilateralni ekonomski odnosi zasnivaju na robnoj razmeni koja beleži kontinuirani rast, rastućim mađarskim investicijama u srpsku privredu i zajednickim infrastrukturnim projektima od bilateralnog i regionalnog značaja.

Miletić je naveo i da Srbija nudi stabilan i stimulativan ambijent za investicije, rastući potencijal za saradnju sa Mađarskom u raznim sektorima, kao što su poljoprivreda i prehrambena industrija, prerađivačka industrije, turizam, medicine i farmacije, kao i informaciono komunikacione tehnologije i digitalizacija.

Podsetio je da je pre nekoliko meseci saopšteno da je Mađarska sa 25 miliona evra podržala devet svojih kompanija, kako bi one investirale u Srbiji i to u logističke centre, farmaceutsku industriju, preradu voća i u metalo – prerađivačku industriju, i to sa naglaskom na centralnu i južnu Srbiju.

„Time se nedvosmisleno može zaključiti da Srbija može dugoročno računati na Mađarsku kadu su u pitanju investicije“, rekao je Miletić i naveo da su najavljeni i veliki infrastrukturni projekti, kao što su modernizacija pruge između Subotice i Segedina, kao i završetak rekonstrucije Narodnog pozorišta u Subotici.

Direktor Mađarske agencije za promociju izvoza Kristof Sabo kaže da ta agencija nudi mogućnost umrežavanja privrednika za unapređenje poslovne aktivnosti.

„Agencija vam pruža podršku za sprovođenje mađarsko-srpskih projekata“, rekao je Sabo i poželeo srpskim i mađarskim privrednicima puno uspeha u zajednicokm radu i budućim ulaganjima.

Na Poslovnom forumu Mađarska-Srbija održane su prezentacije o ekonomskim i investicionim potencijalima Srbije i Mađarske i bilateralni razgovori oko 60 mađarskih i srpskih privrednika, Miodrag Jović iz mađarskog Utibera, koji je sedam godina prisutan u Srbiji i zapošljava oko 40 srpskih inženjera, rekao je novinarima da je ta firma naišla na pozitivan okvir za poslovanje u Srbiji i da je angažovana na velikim infrastrukturnim projektima, poput projekta izgradnje pruge Beograd-Budimpešta.

(Tanjug)

