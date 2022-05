Sindikat Nezavisnost: Slabo interesovanje radnika FCA za odlazak u inostranstvo

Predstavnik sindikata „Nezavisnost“ u fabrici Fijat Krajsler automobili (FCA) u Kragujevcu Igor Andjić izjavio je danas agenciji Beta da je malo interesovanje radnika za ponudu za dvogodišnji odlazak na rad u fabrikama u inostranstvu Stelantisa, u čijem sastavu posluje italijanski Fijat.

„Prema našim informacijama, retko ko da je potpisao takvu Fijatovu ponudu“, rekao je Andjić.

On je ocenio da je podnošenje ostavke menadžmenta na čelu sa direktorom fabrike FCA ili „tiha smena ili su se uplašili posledica ako neko ostavi bez posla 2.500 radnika“.

Fijatovi radnici očekuju i da im poslodavac zvanično predstavi socijalni program.

Andjić je rekao da nema naznaka da bi socijalni program mogao da bude predstavljen ove sedmice i istakao da radnici insistiraju da odlazak iz fabrike uz socijalni program bude samo na dobrovoljnoj osnovi, uz otpremnine koje su veće od zakonskih.

On je podsetio da su predstavnici radnika, koje je predvodio gradonačelnik Kragujevca, u razgovoru sa ministarkom rada 16. maja u Beogradu predočili i zahtev da radnici koji ne žele da uzmu socijalni program mogu da budu upućeni samo na „obuku“ u inostranstvo do tri meseca, odnosno da budu „na minimalcu“ do početka proizvodnje novog modela u Kragujevcu.

Istakao je da će konačnu reč o socijalnom programu dati zaposleni koji će odlučiti da li je on za njih prihvatljiv i napomenuo da svako odstupanje od dogovora vodi u radikalne radničke proteste.

Potpredsednik Samostalnog sindikata sestrinske kompanije Fijat plastik Zoran Miljković podsetio je u razgovoru za Betu da je predstavnicima Fijatovih radnika u ranijem razgovoru sa ministarkom rada Darijom Kisić rečeno da se očekuje da socijalni program bude uradjen do kraja maja.

Taj sindikat osporava aktivnosti jedinog reprezentativnog sindikat u FCA – Samostalnog sindikata, da kroz pregovore nadje rešenje za status zaposlenih.

Kako tvrde, taj sindikat sada kao i ranije „zastupa stavove menadžmenta“.

U Samostalnom sindikatu FCA je rečeno Beti da očekuju da će povodom aktuelne situacije u fabrici uskoro imati razgovore sa najvišim predstavnicima države.

Iz tog sindikata je u petak upućeno otvoreno pismo premijerki Srbije sa zahtevom da se hitno sastanu sa njom i predsednikom Srbije.

Kako je Beti rečeno u tom sindikatu, ima nezvaničnih naznaka da će predstavljanje socijalnog programa verovatno biti tek u junu.

Predsednik Samostalnog sindikata FCA Saša Djordjević je rekao da u tom slučaju ima vremena ali i prostora da se kroz pregovore, a ne „na ulici“ nadje „razumno“ rešenje za radnike.

(Beta)

