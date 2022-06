Sindikat : Sastanak radne grupe za Fijatove radnike završen bez dogovora

U pregovorima u okviru radne grupe koja treba da se bavi rešavanjem otvorenih pitanja o statusu radnika Fijatove fabrike u Kragujevcu, nema ničeg novog, nema dogovora niti pomaka, rekao je danas agenciji Beta član pregovaračkog tima iz Samostalnog sindikata Saša Djordjević posle trećeg sastanka radne grupe.

Djordjević je ocenio da posle današnjeg sastanka u Kragujevcu nema nikakvih novih informacija i da to „dodatno iritira radnike“. On je istakao da danas, kao i na prethodna dva sastanka, uopšte nije bilo reči o visini otpremnine.

„Verovatno čekaju sredu, 15. jun kada se završava prijavljivanje za dobrovoljni odlazak, da vide koliki je to broj ljudi. Prema našim saznanjima, to mali je broj ljudi do sada prijavljenih za rad u Stelantisovim fabrikama u inostranstvu“ rekao je Djordjević.

Dodao je da i dalje nema konkretnih dogovora odnosno ničega što je stavljeno na papir.

„Očekivali smo da danas konkretizujemo ono što smo dogovorili u petak na drugom sastanku, u vezi sa kategorijama radnika koji bi bili zaštićeni i zadržali posao u Fijatu, ali do toga nije došlo“, rekao je Djordjević i ocenio da članovi radne grupe iz Beograda nisu bili pripremljeni, kao da su došli u Kragujevac „da razgledaju grad“.

Djordjević je naveo da nije formalizovan ni predlog rešenja dat na prvom sastanku radne grupe koji se odnosi na radnike koji će ostati bez posla ukoliko se ne izjasne za odlazak u inostranstvo.

Naime, tada je predloženo da na birou sačekaju zapošljavanje u drugim firmama uz minimalac koji će primati najduže dve godine.

Prema rečima Djordjevića, utisak je da je radna grupa formirana zbog „kupovine vremena“.

Radna grupa za rešavanje statusa radnika Fijata koji će biti višak zbog prelaska na proizvodnju električnog vozila je formirana prošle sedmice posle pregovora predstavnika sindikata i radnika Fijata sa premijerkom Anom Brnabić u Kragujevcu.

U njenom sastavu su osim predstavnika radnika i sindikata, predstavnici kabineta premijerke, Razvojne agencije Srbije i ministarstava rada i privrede.

(Beta)

