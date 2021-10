Siniša Mali: „Ko se nije prijavio za pomoć, prijava od 15-30. novembra“

BEOGRAD- U cilju kontinuirane podrške stanovništvu usled pandemije virusa kovid 19, Vlada Srbije omogućava svim punoletnim državljanima Srbije, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu, da do kraja godine dobiju novčanu pomoć u iznosu od 30 plus 20 evra, izjavio je ministar finansija Siniša Mali povodom početka kampanje Moja država me ponovo podržava.

„Licima koja su stekla pravo na isplatu pomoći u maju biće isplaćeno najpre 30 evra u novembru, kao drugi deo pomoći iz maja ove godine, a potom i dodatnih 20 evra u decembru, po srednjem kursu Narodne banke Srbije“, naveo je Mali na svom Instagram profilu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.