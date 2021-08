Smanjenje gužvi i pad cena tehničkih do kraja godine

BEOGRAD, 2. jula (Beograd) – Očekujemo da će se do septembra normalizovati situacija sa tehničkim pregledima, a to se odnosi i na cene tehničkih pregleda i na gužve koje se tranutno stvaraju na linijama pregleda vozila, izjavio je za Tanjug predsednik Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda Vladimir Marinković .

On je dodao da se do kraja godine očekuje da proradi centralni informacioni sistem i budu završen Pravilnik o obuci kontrolora, kada će MUP moći da da predlog cene pregleda.

„Po zakonu, najvišu i najnižu cenu tehničkog pregleda vozila određuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija na predlog MUP-a, ali postoje preduslovi da bi se to desilo. Očekujemo da Agencija za bezbednost saobraćaja završi Pravilnik o obuci kontrolora, a zatim i uvođenje cetralnog informacionog sistema i kad se to bude završilo tada će MUP moći da da predlog cene pregleda. Do tada to nije moguće“, pojasnjava Marinković.

On je dodao da bi tio sve trebalo da bude gotovo do kraja ove godine, ali da bi do pada cena možda moglo da dođe i ranije.

„Možda će cene padati kada više tehničkih pregleda počne da radi, pa će tržište početi da vrši pritisak na sadašnje cene!m smatra Marinković. Dodao je da sada problem predstvalja i to što jedan broj vozača još uvek ne shvata da zbog neispravne svetosne signalizacije ne mogu da dobiju potvrdu o ispravnosti vozila, pa se stvaraju gužve.

„Tek je počeo da radi novi sistem pregleda i imamo veliki pritisak na linije tehničkih pregleda, jer ljudi još uvek nisu shvatili da su svetla neispravnost, pa se mnogo njih vraca kada otkloni te problema i zauzima mesta drugima. Ovo je tranzicioni period i zato je takva rakcija i vozača i kontrolora“, rekao je Marinkvović.

On jsmatra da poređenje situacije u Srbiji i ovdašnjih cena tehničkog pregleda sa Hrvaskom i regionom koja su se pojavila u javnosti nisu umesna.

„U regionu su odavno definisane sve ove stvari, pa poređenje sa regionom nije ralno, a i oni tamo imaju drugačije pravilnike. Vi u Hrvatskoj možete da pregledate onoliko automobila koliko pregledača imate, bez vremenskog ograničenja trajanja pregleda.

Tamo su dugačke linije tehničkog pregleda, ima više pregledača. Kada se kod nas sve ‘slegne’ verovatno ćemo imati vrlo slične cene“, ocenio je Marinković.

(Tanjug)

