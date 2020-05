Šokirao svet: Milijarder prodaje sve što ima (video)

Američki milijarder Ilon Mask, najveći deoničar, osnivač i direktor kompanije „Tesla“, objavio je da će prodati sve što ima. On je najavio da ne želi da bude vlasnik nijedne kuće ili nepokretne imovine.

Mask je ponudio na prodaju dve kuće u Kaliforniji, pošto je na Tviteru najavio da će prodati svu svoju nepokretnu imovinu.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020