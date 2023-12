Šolc uveren u rešavanje budžetske krize, kaže da socijalna država nije ugrožena

Nemački kancelar Olaf Šolc je danas rekao da je uveren da će njegova vlada koja ima problema naći dobro rešenje za budžetsku krizu izazvanu presudom suda prošlog meseca i obećao svojoj stranci levog centra da neće biti raspada „socijalne države“.

Lideri Šolcove tropartijske koalicije prepiru se oko novca otkako je najviši nemački sud poništio odluku o prenameni 60 milijardi evra prvobitno namenjenih da ublaže posledice pandemije kovida-19 za mere pomoći u borbi protiv klimatskih promena i modernizaciji zemlje.

Neposredni izazov je da se zapuši „rupa“ od 17 milijardi evra u državnom budžetu za narednu godinu. Šolc, vicekancelar Robert Habek i ministar finansija Kristijan Lindner sastajali su se u više navrata da bi pokušali da reše ćorsokak, ali im je ponestalo vremena da budžet prođu kroz parlament pre no što počne nova godina.

To pitanje je dodatno pojačalo tenzije u dvogodišnjoj koaliciji koja je došla na loš glas po sukobima i kojoj je rejting u anketama opao. Alijansa okuplja Šolcove Socijaldemokrate i Habekove ekologe Zelene koji takođe tradicionalno naginju levici, sa Lindnerovim pro-poslovnim Slobodnim demokratama.

Lindner i njegova stranka su sebe prikazali kao garante solidnih finansija i pridržavanja strogih ograničenja koja je Nemačka sama postavila u pogledu nagomilavanja duga – pravila koja su u središtu prošlomesečne sudske presude – i zagovarali su smanjenje potrošnje.

Neki članovi, zajedno s konzervativnom opozicijom, doveli su u pitanje povećanje naknada za nezaposlene za 12 odsto koje bi trebalo da stupi na snagu u januaru. Nemačka stopa inflacije sada je pala na 3,2 dsto, a bila je mnogo viša ranije ove godine.

„Želim da ovde ukažem poverenje da ćemo uspeti“ da se nađe rešenje „i da ćemo uspeti na način koji je važan za budućnost ove zemlje“, rekao je danas Šolc na redovnoj konvenciji Socijaldemokratske partije (SPD) u Berlinu. „Ne nalazimo se pred nerešivim zadatkom – samo se svi moramo složiti“.

„Ali za mene je vrlo jasno da ni u takvoj situaciji neće biti raspada socijalne države u Nemačkoj“, rekao je delegatima i dobio aplauz.

Rekao je da je to „DNK naše zemlje“ i da je „osnova njenog prosperiteta od kojeg se ne odričete bez nade, već iznova dobijate priliku da upravljate i borite se za sopstvenu perspektivu“.

Diskusija o povećanju naknade za nezaposlene je „veoma čudna“, s obzirom na to da je prethodno povećanje bilo malo, a verovatno će takvo biti i sledeće, rekao je Šolc. „Mislim da se moramo odupreti“, dodao je on, ističući da je Parlament to odobrio uz podršku opozicije.

Nedavne ankete su pokazale da podrška socijaldemokratama slabi na samo 14-16 odsto, daleko iza 25,7 odsto sa kojima su tesno pobedili na izborima u Nemačkoj 2021. Ispred njih su i konzervativni opozicioni blok „Unija“ i krajnje desničarska „Alternativa za Nemačku“ (AfD).

Šolc je primetio da su se vlade u zemljama susednim Nemačkooj takođe svađale u poslednje vreme, ali „to nas ne čini boljim… mora se reći da to ne može biti slučajnost“.

(Beta)

