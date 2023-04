Sombor: Svečano obeležen početak projekta „Zaplovi Srbijom“

SOMBOR – U Svečanoj sali Skupštine Grada Sombora danas je održana konferencija povodom početka projekta „Zaplovi Srbijom“, čiji je cilj da podstakne razvoj vodnog saobraćaja i ukupan ekonomski razvoj zemlje.

Međuresorna radna grupa za realizaciju projekta „Zaplovi Srbijom“ je pre malo manje od mesec dana održala prvu sednicu na ovu temu, kojom je predsedavao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

U radnoj grupi učestvuju članovi kabineta predsednika Republike Srbije, predsednice Vlade, predstavnici relevantnih ministarstava i institucija, Agencije za upravljanje lukama, UNDP, turističkih organizacije i lokalnih samouprava obuhvaćenih projektom.

Vesić je istakao da projekat „Zaplovi Srbijom“ podrazumeva izgradnju novih pristaništa jer, kako je dodao, samo od nas zavisi koliko će nam doći turista.

Prema njegovim rečima, imaćemo i više marina i značajniji obim vodnog saobraćaja, kako bi se obezbedio dalji razvoj i videlo novo lice naše zemlje.

„Od 1836. godine na našim brodovima ponosno se vijori pomorska zastava Srbije, tako je do dan danas i tako će i biti dok nas ima. Imamo 1.680 kilometara plovnih puteva u zemlji, preko 610 kilometara kanalskih puteva, dve međunarodne reke i jednu međudržavnu reku, sve to do sada nismo nikako koristili. Ponašali smo se neodgovorno, kao da ih nemamo i izlivali smo u njih kanalizaciju, i još to radimo, ali sada radimo na projektima koji će to konačno sprečiti“, ukazao je Vesić.

On je podsetio da smo u rekordnoj 2019. godini imali 1.542 pristajanja, da se ukupno tada u Srbiju ukrcalo i iskrcalo preko 208.000 putnika, a prošle godine 1.419 pristajanja sa nekih 135.000 putnika.

Ove godine možemo da očekujemo da oborimo rekord po broju putnika, dodao je Vesić.

„Tome doprinosi razvoj i ovaj projekat u koji je uloženo 28 miliona evra. Gradiće se marine u Smederevu, Veliko Gradištu, Golupcu, Kladovu i Somboru, radićemo u Banoštoru međunarodno putničko pristanište, kao što je nedavno otvoreno u Sremskoj Mitrovici, a upravo jedno završavamo u Šapcu“, kaže Vesić.

On je naveo da imamo pontone za linijski saobraćaj u Sremskim Karlovcima, u Novom Sadu i Somboru, zatim pontone za kanalski saobraćaj u Novom Sadu, Somboru, Apatinu i Odžacima i nabavićemo šest eko čamaca.

„Sve ovo donosi nova radna smesta, bolji razvoj turizma u Srbiji, izgradnju hotela, promociju gastronosmkih i turističkih potencijala,… Treba reći da u Srbiji imamo oko 10.000 plovila, a da bi ih bilo više i da bi se više koristile reke moramo da im damo marine, pristaništa, pontoni, pumpe na vodi u skladu sa svim standardima, zato ćemo izgraditi novu luku Beograd za koju smo odredili lokaciju, radicemo još jednu luku za rasute terete u prestonici i na taj način ćemo pokazati kako ovaj segnemt može da se razvija u korist svih nas“, rekao je ministar Vesić.

Direktor Agencije za upravljanje lukama, Vuk Perović, predstavio je projekat prisutnima i istakao da je cilj izgradnja infrastrukture, ali i podizanje svesti gradana, lokalne uprave i poslovne javnosti o značaju razvoja nautike u Srbiji.

On je dodao da je Agencija inicirala projekat kako bi se izgradila nedostajuća nautička infrastruktura i podigla vidljivost nautičkih potencijala naše zemlje u domaćim i međunarodnim okvirima.

„Srbija je zemlja koja nema more, ali ima apsolutne nautičke potencijale. Svojim rekama je povezana sa svim morima na svetu. Srbiju ćemo staviti na svetaku mapu nautičkih šampiona. Imamo dve međnarodne reke Dunav i Savu, kao i druge značajne reke, što je preko hiljadu kliometara plovnih puteva. Ploveći tim rekama, putnici će biti u prilici da plove kroz razne epohe, vide brojne kulturne i religijske objekte, upoznaju se sa različitošću konfesija, veroispovesti i naroda“, istakao je Perović.

Prema njegovim rečima, prvi korak je razvoj međunarodnog kruzinga.

„Dosad je otvoreno osam međunarodnih putnih pristaništa, do početka nautičke sezone naredne godine biće otvorena tri međunarodna pristaništa i apliciraćemo za jedno međunarodno putničko pristanište u Banoštoru“, naveo je Perović.

On je dodao da su sledeći korak marine.

„Proglašene su tri marine, predviđena su značajna sredstva za ulaganje koja se odnose na one koji koriste svoje jahte i čamce, takođe pokrećemo inicijativu izmene propisa pumpi na vodi, odnosno snabdevanja gorivom čamaca na vodi“, rekao je Perović.

On je ukazao da su treća i četvrta kategorija, koja će se po prvi put razvijati kod nas, kanalski turizam, gde se pored domaćeg očekuje i međunarodni turizam.

„Tu je i linijski rečni saobraćaj, imamo jedan ili dva broda koji imaju neredovan red putovanja, indencija Vlade je da nabavi brodove za ovu namenu. Rezultat projekta bi trebao da donese da za pet godina imamo pet posto povećanja ukupnih prihoda od nautike, kao i da postavimo Srbiju da bude vidljivijana evropskoj i svetskoj karti“, kazao je Perović.

Gradonačelnik Sombora Antonije Ratković izajvio je da je srećan i ponosan što projekat počinje da se realizuje iz tog grada.

„Za to ima više razloga, prvi je Bezdan mesto gde Dunav ulazi u Srbiju, druga je što je ovde polovina toka ove moćne reke, a treće, i najvažnije za naš grad, je da je naša država prepoznala značajan potencijal našeg grada koji otvara brojne mogućnosti ekonomskog razvoja Sombora“, istakao je Ratković.

On je ukazao da je Sombor grad izuzetnih nautičkih potencijala, „a naša dužnost je da prva slika kada turisti uđu u našu zemlju dobiju sliku za pamćenje“.

„Naši planovi su da prostor kod Bezdana obogatimo turisticki informativnim centarom, šetnim stazama, sportsko-rekreativnim terenima, odmaralištima, međunarodnim putnim pristaništem sa svom pratećom infrastukturom, a u planu je i izgradnja marine sa 120 vezova i pratećom infrastukturom za manja plovila. Sa ponosom kazemo da Sombor pruža izuzetne mogućnosti najrazličitijih tipova nautičkog turizma, naša misija je razvoj nautičkog turizma koji će biti po meri svakog nautičara, na dobrobit svih građana“, rekao je Ratković.

Pilot projekat koji će biti sproveden u Somboru, nametnuće u svesti značaj razvoja turizma, rekao je Marko Bajić, savetnik za održivi turizam i razvoj iz UNDP-a.

„Mi smo prepoznali potencijal ovog programa i pomoći ćemo koliko god može da se razvije održivost na svim nivoima. Ovaj projekat pospešiće održivi turizam, razvoja lokalnih zajednica i malih i srednjih preduzeća. Pilot projekat u Somboru, nametnuće u svesti značaj razvoja održivog turizam, uticaće na sprečavanje migracija što unutar zemlje što van nje, razvoj lokalnig turizma i tako dalje“, dodao je Bajić.

Država je u prethodnom periodu rekonstruisala i obnovila tvrđave u Golupcu, Velikom Gradištu i Kladovu, gde su postavljeni pontone u marine, te će te destinacije ubuduće biti predstavljene kao turistička ponuda, a sve u cilju povezivanja Dunavske obale u Srbiji.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.