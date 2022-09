Sprazum o saradnji vojvođanskih i italijanskih privrednika

NOVI SAD – Sporazum o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Komore italijansko-srpskih privrednika, Poslovno udruženje Beograd, potpisan je danas u Pokrajinskoj vladi.

Sporazum su potpisali resorni sekretar Nenad Ivanišević i predsednik Upravnog odbora Komore Anino De Venecija.

Memorandumom se uspostavljaju okvirni mehanizmi bliže saradnje između Sekretarijata i Komore sa ciljem efikasnijeg delovanja na planu poboljšanja uslova za unapređenje privredne klime u Vojvodini, saopšteno je iz Pokrajinske vlade.

Međusobno informisanje, razmena znanja i relevantnih informacija o tržišnim kretanjima i pokazateljima ekonomske saradnje Vojvodine i Italije su deo zajedničkih aktivnosti na realizaciji ovog sporazuma, uzimajući u obzir veliki potencijal koji leži u saradnji između italijanskih i vojvođanskih kompanija.

Ivanišević je istakao da postoji tradicionalno dobra saradnja dveju zemalja, te da je današnje potpisivanje ovog memoranduma još jedan korak ka produbljivanju dobrih odnosa i među regijama.

„Ta saradnja podrazumeva bezmalo 70 italijanskih firmi u Vojvodini koje egzistiraju u našoj državi, ali hoćemo da idemo dalje. Hoćemo da organizujemo prezentaciju potencijala italijanskih firmi u Vojvodini, na manifestacijama, kao i da se mi predstavimo sa onim što je najbolje iz Vojvodine na budućim sajmovima u Italiji, te da povežemo naše privredne subjekte“, rekao je Ivanišević.

On je dodao da su većina italijanskih firmi srednje i velike, da treba povezati preduzeća sa italijanskim kako bi se videlo u kojim aspektima mogu zajedno da ostvare saradnju.

„Cilj nam je i da se što veći broj ljudi zaposli“, rekao je Ivanišević i dodao da su važne i investicije italijanskih firmi u oblasti turizma.

On je ukazao da jedan od načina da se to i ostvari jeste i da se što bolje predstave turistički potencijali AP Vojvodine italijanskom tržištu, gde je ova privredna grana veoma razvijena.

Pokrajinski sekretar je inicirao i promociju zajedničke saradnje i na predstojećim sajamskim manifestacijama u okviru kojih Sekretarijat ima svoj izložbeni prostor, počev od Međunarodnog sajma turizma, potom sajma privrede i na predstojećem Sajmu poljoprivrede, u prvoj polovini naredne godine.

Sekretarijat i Komora će u narednom periodu intenzivno raditi i na organizovanju zajedničkih događaja u cilju unapređenja saradnje i informisanja javnosti, te organizovanju stručnih skupova i edukacija.

Predsednik Upravnog odbora Komore Anino De Venecija je istakao da je Italija među prva tri strana partnera po vrednosti investicija u Srbiji, te da italijanske kompanije nastavljaju da pokazuju veliko interesovanje za direktno prisustvo na tržištu Srbije, koje je tokom decenija dostiglo broj od preko hiljadu kompanija sa učešćem italijanskog kapitala, obezbeđujući značajan doprinos društvenom i ekonomskom razvoju Srbije.

„Smatram da je neophodno nastaviti da radimo na daljem razvoju bilateralnih odnosa, s obzirom na to da je potencijal Srbije zaista značajan i da imamo još prostora za zajedničke projekte. Komora italijansko-srpskih privrednika sa oko 145 kompanija članica koje zapošljavaju preko 22 hiljade radnika, jedna je od najvećih stranih privrednih komora u zemlji i stalna smo referentna tačka za srpske i italijanske preduzetnike, zainteresovane za pokretanje zajedničkih aktivnosti na srpskom i inostranom tržištu“, rekao je De Venecija.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.