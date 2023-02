Spremni smo za prolećnu setvu, do kraja marta isplaćujemo sva potraživanja

BEOGRAD – Ministarka poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jelena Tanasković smatra da će sajt eAgrar biti od velikog značaja za poljoprivrednike i subvencije, te da će državi u ovoj i narednoj godini jedan od ciljeva biti povećanje stočnog fonda.

„Do kraja marta poljoprivrednicima će biti isplaćena sva potraživanja na osnovu podsticaja iz 2022. godine. U prvoj nedelji će država dati novac za genetiku i tov, u drugoj za voćarstvo i robote za mužu, onda za destilerije i vinarije, i na kraju za primarnu i stočarsku proizvodnju“, kaže Tanaskovićeva.

Ukupna potraživanja su, kako kaže, 15 milijardi dinara, a deo tog novca je već isplaćen.

Povodom prolećne setve, ministarka je rekla da potrebnog repromaterijala ima dovoljno, što, kako kaže, nije bila situacija prošle godine.

„Cena đubriva je pala, od 32 odsto pa do osam odsto, u zavisnosti od vrste. Seme je skočilo u odnosu na prošlu godinu. Sada je bitno da nam vremenski uslovi budu naklonjeni“, rekla je ministarka za Novosti.

Ona je istakla da je veoma zadovoljna rezultatima koje je ostvario sajt eAgrar.

„Do sada su 132,000 poljoprivrednika uzele parametre sa eID. Mislim da je to odličan odličan podatak. Mi smo krenuli 16. januara sa izdavanjem parametara za eID broj. Sad idemo u neke nove korake, koji treba do kraja marta da bazu RPG popune i da krenemo u nove mere. Ideja je da poljoprivrednici svoja stanja ažuriraju. Da u registru Uprave za veterinu provere pravi broj životinja HID koji oni imaju na farmi, te da se to koriguje, ukoliko postoji potreba. To je nešto na šta ću ja apelovati“, kaže Tanaskovićeva.

Ona smatra da će eAgrar da reši probleme koji su nastajali u vezi sa regresiranjem goriva.

„NIS je izdavao kartice i zato je taj deo išao samo na njihovim pumpama. Država je prošle godine davala regres, jer je subvencija po hektaru bila 6,000 dinara, plus 2,000 dinara za gorivo. U poslednjem kvartalu 2022. godine dato je još 1,000 dinara za gorivo“, kaže ministarka.

Komentarišući nedavno uvedene prelevmane na uvoz mleka i mlečnih prizvoda, Tanaskovićeva je rekla da će te odluke važiti do 30 juna.

„Situacija sa mlekom nije od danas. Ako se vratimo na početak, izazvana je stanjem u Ukrajini. Svaka zemlja je nekako svoje dvorište ogradila. U EU su krenuli da štite ono što imaju, da njeni građani ne ostanu bez hrane. Onda je to dovelo do poremećaja balansa i pravila, koja su važila u tom trenutku. I Srbija je odlično reagovala. Nije bilo nestašica“, smatra Tanaskovićeva.

Kako odgovor na pitanje kako je moguće ponovo oživeti stočarstvo, ministarka je rekla da moramo raditi na povećanju stočnog fonda.

„To je definitivno strateški cilj države za ovu i naredne godine. Pre svega moramo da tražimo mere koje će direktno pomoći primarnom proizvođaču da uveća stočni fond. Stočar mora da ima stimulans, da mora da ide dalje, da se širi i unapređuje. U ovoj godini mi ćemo opustiti mere, u smislu ograničenja i limita. Svi će moći da predaju mleko melkarama i da dobiju subvencije, bez obzira na broj životinja“, kaže Tanaskovićeva.

Tehnološki nivo naše poljoprivrede se može unaprediti, a u ministarstvu postoje planovi za to, smatra Tanaskovićeva.

„Imamo SCAP projekat, koji spovodimo u saradnji sa Svetskom bankom, gde upravo realizujemo razvoj, modernizaciju i mehanizaciju. Svaki treći traktor je kupljen preko ovog projekta. Imaju 50 odsto bezpovratno, 40 odsto od kreditne linije i ostatat koji bi sami prizvođači finansirali. Tu je i IPARD, koji naši poljoprivrednici nisu mnogo koristili. Sve što je grant, treba iskoristiti i potrošiti“, mišljenja je Tanaskovićeva.

Po pitanju navodnjavanja, ministarka kaže da je država obezbedila sredstva u Abu Dabi fondu, koja nisu mnogo korišćena, dok je najveći problem, kako kaže, u pravno-imovinskoj dokumentaciji.

