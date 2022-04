SRB ce preci na krizni plan ako Sofija zaustavi tranzit gasa

BEOGRAD – Potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović poručila je da je država spremna ukoliko dođe do prekida isporuke gasa preko Bugarske i da će pokrenuti krizni plan kako bi obezbedila stabilno snabdevanje srpskog tržišta.

Mihajlović je podsetila da je Bugarska 100 odsto zavisna od ruskog gasa i nema mogućnost da nabavi gas za svoje potrebe iz drugih izvora, budući da je kapacitet gasovoda iz Grčke mali, a da nisu napravili dogovor sa Turskom o dodatnim količinama.

„Ako se desi da Srbija ne dobije kroz tranzit količine koje su ugovorene, imamo dve mogućnosti za koje smo potpuno spremni“, naglasila je Mihajlović za Tanjug.

Precizirala je da je jedna mogućnost da koristimo gas iz Banatskog dvora, gde imamo za 21 dan samo u srpskom delu, dok u ruskom delu ima gasa za 22 dana.

„Iz Banatskog dvora može dnevno da se izvlači pet miliona metara kubnih gasa i dodatno da krenemo, ako je to potrebno, u krizni plan broj dva – to znači supstitucija gasa nekim drugim energentom, obično je to mazut, ili čak ograničenje ugovora“, rekla je Mihajlović.

Ukoliko se desi da Bugarska uzme deo našeg gasa, mi smo spremni i imamo plan, ali se nadamo se da se to ipak neće desiti, zaključila je Mihajlović.

(Tanjug)

