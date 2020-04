SRB ima šansu da bude jači partner EU posle pandemije

BEOGRAD – Portfolio i risk menadžer u jednoj od vodećih banaka u Kanadi, Miloš Vuković, procenjuje da će Evropa, posle pandemije Covid-19, smanjiti zavisnost od Istoka i azijskih zemalja, što vidi kao šansu da Srbija još jače uđe u evropske lance dobavljača.

“Mnoge zemlje će gledati da se oslone na lokalne izvore snabdevanja koji su im blizu kuće. Očekujem da će Evropa smanjiti svoju zavisnost od Istoka i azijskih zemalja. Zbog svog geografskog položaja, Srbija bi trebalo da iskoristi tu šansu i postane jači partner evropskim privredama”, kaže Vuković.

Srbija bi se tako, objašnjava on, uklopila u novi trend skraćivanja lanca nabavke.

“To je šansa za srpske IT firme, za kol centre, kao i industriju zdrave hrane da povećaju nivo poslovanja na stranom tržištu”, navodi Vuković u razgovoru za Magazin biznis.

Ova kriza se, ističe on, pretvorila u krizu lanca nabavke, što je ukazalo na slabost, ne samo američke ili evropske, već globalne ekonomije.

“Prevelika je zavisnost individualnih ekonomija od globalnog lanca nabavke. Zato možemo očekivati da se veliki broj ekonomija preorijentiše na domaću proizvodnju i smanji zavisnost od uvoza koliko je to moguće”, ocenjuje Vuković.

Na pitanje da li se 2021.godine može očekivati oporavak globalne privrede, napominje da su mišljenja ekonomskih analitičara podeljena, ali da takva mogućnost nije isključena ako svetska ekonomija počne sa rastom već u četvrtom kvartalu ove godine.

To su, kaže, trenutno najoptimističnije prognoze, ali većina analitičara ipak očekuje pun oporavak tek 2022.

Dodaje da se, pošto je ova kriza tek počela, još ne može sagledati kolike će štete naneti privredi i stanovništvu.

“Procenjuje se da ćemo imati malo jaču recesiju, možda sličnu onoj koju smo imali 2008. godine. Međutim, ako se ne izborimo sa virusom i ako se on vrati u talasima, pa ekonomija ostane zamrznuta do kraja godine ili duže, onda nam predstoji mračna varijanta, nešto nalik Velikoj Depresiji”, upozorava on.

Vuković smatra da će u ovoj krizi bolje proći ekonomije koje su manje zavisne od globalizacije.

“Već sada izgleda da će ekonomije azijskih zemalja proći bolje nego zemlje Zapada, zato što su već imale iskustva sa epidemijama u prošlosti kao što su SARS ili svinjski grip. Zemlje u razvoju, čiji dug je vezan za američku valutu, proći će teže od drugih. Zemlje Evrope će proći teže nego SAD”, zaključio je Vuković.

