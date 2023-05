Srbija do kraja maja usvaja listu prioritetnih investicija u oblasti energetike

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović najavila je da će Vlada Srbije do kraja maja usvojiti listu prioritetnih investicija u oblasti energetike za čiju će realizaciju biti potrebno više od 15 milijardi evra.

Investicije će se odnositi na celu oblast energetike – proizvodnju električne energije, gasni i naftni sektor.

„Mi radimo na više frontova. Jedan je da usvojimo plan prioritetnih investicija u energetici koji će iznositi preko 15 milijardi evra u narednim godinama, od čega preko 10 milijardi u nove proizvodne kapacitete. Radićemo to sa strateškim partnerima. Pre svega iz EU, ali i SAD, iz regiona, iz Kine, iz Mađarske“, rekla je Đedović.

Ulagaće se, kako je istakla, u najneophodnije, bez čega ne može da se dođe do energetskih ciljeva Srbije do 2050. godine, a koji podrazumevaju tranziciju ka zelenoj energiji, kao i energetsku sigurnost i nezavisnost.

„Imamo veliku listu projekata od samobalansirajućih solarnih elektrana, velikog kapaciteta, čak do jednog gigavata, do izgradnje nove hidroelektrane Bistrica, do razmatranja izgradnje hidroelektrane Đerdap 3. To su sve kapitalni projekti koji treba da nam pomognu da u budućnosti budemo nezavisni, budemo sigurni“, istakla je Đedović.

Srbija trenutno dve trećine električne energije dobija iz uglja, koji je bazni energent.

„Razmišljamo kako da na putu ka EU ostvarimo naš cilj, a to kako da se do 2050. godine ne oslanjamo više na proizvodnju električne energije iz uglja. Do kraja ove godine ćemo usvojiti nacionalni energetski klimatski plan i novu strategiju razvoja energetike do 2040. sa projekcijama do 2050. godine, koji treba da nam daju odgovore na ta pitanja koja nisu laka, jer imaju i finansijske posledice i socijalne posledice. Mi moramo da obezbedimo pravednu tranziciju, a to pre svega znači održivu tranziciju i za naše rudare i za naš rudarski sektor i upošte za našu privredu“, kazala je Đedović.

Novi cilj je, prema oceni resornog ministarstva, ambiciozan i realan, kako bi se obezbedila sigurnost snabdevanja, a da nastavak energetske tranzicije bude finansijski održiv i socijalno pravedan. Novi plan je dostizanje udela od 45 odsto OIE kad je reč o proizvodnji električne energije, a cilj u bruto finalnoj potrošnji je između 30 i 40 odsto.

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).

(Beta)

