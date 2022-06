Srbija dogovorila novi gasni aranžman sa Rusijom (FOTO/VIDEO)

Predsednici Srbije i Rusije Aleksandar Vučić i Vladimir Putin dogovorili su da Rusija nastavi nesmetano snabdevanje Srbije prirodnim gasom i to po ceni koja će se odredjivati po istoj formuli kao i do sada, a zavisi isključivo od kretanja cene nafte na berzi.

Za Srbiju je to veoma značajno jer je poslednjih šest meseci nabavljala ruski gas po povoljnoj ceni od 270 dolara za 1.000 kubnih metara. To znači da će nova cena gasa, na osnovu trenutne cene nafte, biti oko 400 dolara za 1.000 kubika.

Ugovorena cena se odnosi na isporuku od 2,2 milijarde kubika godišnje,

Prioritetni projekat je gasna interkonekcija preko Bugarske sa Grčkom koja bi omogućila da se u Srbiju doprema i prirodni gas iz Kaspijskog regiona (Azerbejdžana), kao i tečni gas iz LNG terminala u Aleksandropolisu, iz Azije, Srednjeg Istoka, a u perspektivi i gas iz nekih drugih izvora.

Izgradnja NLG terminala u Aleksandropolisu počela je u maju ove godine, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je tada ukazao da će predstojeća zima biti veoma teška.

„Ovo će biti najteža zima za Evropu u poslednjih 70 godina. Za sve nas. Ko vam kaže da će sve da bude lepo i lako, a ima ih i među našim ministrima, taj nije ni dovoljno ozbiljan ni odgovoran, već samo želi da bude popularan i ništa više“, rekao je Vučić.

„Najveći deo, ili 99 odsto gasa bar u nekoliko narednih godina ćemo dobijati iz Rusije. Mnogo teških i velikih stvari je pred nama da bismo obezbedili sigurnu zimu za građane“, dodao je.

Gasprom je direktno ili kroz svoje firme većinski vlasnik Naftne industrije Srbije i jedini dobavljač gasa Srbiji i većinski vlasnik oba gasovoda kojim se gas iz Rusije doprema u Srbiju.

Prilog Kineske medijske grupe (CMG)

(Beta)

