Srbija i SAD zajedno ka odrzivoj energetici i zelenoj agendi

BEOGRAD – Potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović poručila je danas da je saradnja u procesu energetske tranzicije neophodna, posebno u momentima energetske krize, te da je potrebno nastaviti zelenu agendu.

Mihajlović je to rekla tokom video-konferencije sa predstavnicima Stejt departmenta, Ministarstva energetike SAD (U.S. Department of Energy), Ministarstva trgovine (U.S. Department of Commerce), USAID-a i ambasade SAD u Srbiji,

„Energetika je danas najvažnija tema. Kriza će se završiti, ali svakako moramo da razgovaramo o viziji i strategiji energetike. Republika Srbija i SAD su prijateljske zemlje i energetika otvara prostor za unapređenje sveobuhvatnih odnosa, a saradnja koja postoji između Ministarstva rudarstva i energetike Srbije i Ministarstva energetike SAD stvara mogućnost za realizaciju zajedničkih projekata, pre svega u oblasti dekarbonizacije i borbe sa klimatskim promenama“, rekla je Mihajlović i dodala:

„Učešće Srbije na ministarskom sastanku Partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku saradnju (P-TEČ) u Varšavi i na okruglom stolu o energetskoj bezbednosti i diverzifikaciji u Pragu, kao i razgovori sa državnom sekretarkom i zamenikom sekretara za energetiku i zamenikom sekretara za trgovinu, pokazuju jasno opredeljenje Srbije da nastavi proces energetske tranzicije i ide ka ostvarenju vizije o zelenoj energetici“.

Iz resora Mihajlovićeve saopšteno je da je tokom sastanka bilo reči o izgradnji energetske infrastrukture, diverzifikaciji energetskih izvora, razmeni iskustava i tehnologija, tranziciji ka čistoj energiji i unapređenju energetske efikasnosti.

„Naš novi investicioni plan podrazumeva izgradnju novih kapaciteta, osim RHE Đerdap 3 i Bistrica, želimo i nove solarne i vetroelektrane. Želimo da razgovaramo o svim izvorima energije, uključujući i nuklearnu energiju. U prethodnom ministarstvu saradnja sa američkim kompanijama bila je izuzetno uspešna, zajedno završavamo velike projekte u oblasti saobraćaja i infrastrukture. Uverena da možemo jednako uspešno sarađivati i u oblasti energetike, konkretno u oblasti zelene energije“, rekla je Mihajlović, koja je i potpredsednica vlade.

Ališija Dankan, zamenica pomoćnika sekretara SAD za energetiku rekla je da joj je drago „da ste predstavljali Srbiju i na ministarskom sastanku i na okruglom stolu Partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku saradnju.

Drago joj je, kazala je, da „nastavljamo zajedno da radimo na stvaranju okvira za razvoj zelene, održive energetike na globalnom nivou i sarađujemo i na razvoju infrastrukture i u oblasti obrazovanja, razmeni iskustava, posebno u segmentu naučnih istraživanja i razvoju novih tehnologija“.

Dejvid De Falko, zamenik pomoćnika sekretara SAD za trgovinu rekao je da su pitanja u vezi sa klimom i energetikom ključna u celom svetu, kao i da je to odlična prilika za unapređenje trgovinske saradnje sa Srbijom, koja je prepoznata kao lider u regionu.

(Tanjug)

