Srbija od oktobra tranzitna zemlja za snabdevanje gasom

BEOGRAD – Od 1. oktobra Srbija će postati tranzitna zemlja za snabdevanje gasom Mađarske i srednje Evrope, najavio je danas direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović.

„Mislim da će u prvoj godini to biti 6,5 milijardi kubnih metara, potom 8,5 milijardi, potom 10 milijardi kubnih metara iz pravca Srbije. Završavamo gradnju kompresorske stanice, to bi trebalo da bude gotovo u junu-julu mesecu“, precizirao je on gostujući na televiziji Prva.

Bajatović je procenio da bi interkonekcija Dimitrovgrad-Sofija biti gotova u junu sledeće godine, i dodao da ćemo još videti kakva će konkurencija biti i kolike količine gasa će odatle dolaziti.

„Što se tiče gasovoda Beograd-Banjaluka, ‘Srbijagas’ će pomoći oko eksproprijacije, i bilo bi dobro ako bismo to mogli da uradimo pre izgradnje autoputa do Beograda, jer bi bilo jeftinije“, kazao je Bajatović.

Dodao je da bi trebalo da se počne sa izgradnjom gasovoda

Beograd-Valjevo-Loznica, i najavio da će se raditi i trasa od Leskovca do Vranja.

Direktor „Srbijagasa“ je rekao da je to javno preduzeće od 2014. godine vratilo dugove zahvaljujući pomoći države, i da od tada posluje na tržišnim principima prodajući više od 80 odsto gasa kojim raspolaže.

„Nema više socijalne politike, ‘Srbijagas’ je svake godine bio u ozbiljnom dobitku. Ako prodajete na tržištu, onda su tržišne cene“, rekao je Bajatović.

On je najavio da će na računu za gas iznos koji će korisnici plaćati za priključak na mrežu biti jasno naznačen.

„Biće 780 evra, na tri godine, beskamatno, u dinarima“, napomenuo je Bajatović.

Upitan da li su tačni navodi u javnosti da su mu mesečna primanje 30.000 evra, on je rekao da su i malo veća od toga, ali nije precizirao koliko.

„Što se plate u ‘Srbijagasu’ tiče, ona je 1.420 evra, ostalo su primanja iz stranih kompanija kojih ima dosta“, kazao je Bajatović.

Direktor „Srbijagasa“ je rekao da se nije video sa ministarkom rudarstva i energetike Zoranom Mihajlović od sastanaka u Vladi Srbije sa koga je udaljen 31. oktobra prošle godine, ali je prokomentarisao taj događaj.

„Da nije bilo ljudi iz Vlade, ja bih se pobio sa ovima iz obezbeđenja“, rekao je Bajatović.

(Tanjug)

