Srbija počela primenu eCarine, digitalnog sistema koji će olakšati međunarodnu trgovinu

U Srbiji je počela primena projekta eCarina, digitalnog sistema koji će modernizovati i automatizovati carinske procedure i olakšati međunarodnu trgovinu.

Pomoćnica direktora Uprave Carina Srbije Nataša Mirković rekla je da je cilj projekta unapređenje efikasnosti i transparentnosti carinskih procedura.

„Očekuje se da će sva tri IT sistema uvoza, izvoza i carinskih odluka biti u punoj primeni u decembru 2025. To znači da ćemo digitalizovati carinske postupke uvoza i izvoza, kao i sistema carinskih odluka u svim pratećim podstistemima. U suštini, to znači brže carinjenje roba u uvozu i izvozu“, kazala je Mirković.

Državni sekretar Ministarstva finansija Gojko Stanivuković istakao je da će novi carinski sistem unaprediti i sistem javnih finansija Srbije.

„Automatizovani uvoz i izvoz podrazumeva to da se carinski postupci sprovode u bespapirnom okruženju za carinu i privredu, što predstavlja jedan od bitnih elemenata za modernizaciju državne uprave“, smatra Stanivuković.

Istakao je i da će eCarina omogućiti bolje uslove poslovanja u Srbiji, privlačnije za strane investitore, te doprineti zaštiti interesa građana kroz bolju kontrolu i efikasnije punjenje budžeta.

„Uspešna realizacija ovog projekta će značajno doprineti tome da privrednici i građani Srbije brže i efikasnije obavljaju sve administrastivne poslove. To će pospešiti rast trgovine kroz povećan uvoz i izvoz, osiguraće se brži protok robe, smanjće se troškovi poslovanja, povećati konkurentnost privrede, a ono što je važno, je to da ćemo povećati budžetske prihode Srbije“, kazao je Stanivuković.

Srbija ima 68 graničnih prelaza, 15 carinarnica i 79 carinskih ispostava, a prošle godine granicu je prešlo više od 60 miliona putnika, dok je ukupna spoljnotrgovinska robna razmena zemlje iznosila 70,2 milijardi dolara.

Prilog Kineske Medijske Grupa – CMG.

(Beta)

