Srbija razmatra da pomogne Bugarskoj u gradnji Turskog toka

BEOGRAD – Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da Srbija razmatra da pomogne Bugarskoj da na svojoj teritoriji završi deonicu gasovoda potrebnu kako bi se Srbija priključila na Turski tok, kao i da će u našoj zemlji sve biti završeno i spremno najkasnije do 1. oktobra.

Na pitanje na tv Prva da zašto kasne radovi na Turskom toku u Bugarskoj i da li ta zemlja odugovlači jer to traže Amerikanci, Bajatović ističe da Bugarska jeste pod pritiskom, ali i da Bugari imaju dodatnu ambiciju pošto hoće da budu hab za snabdevanje, odnosno da dobijaju gas i iz Ruminije i Grčke.

„Hoće Bugari da budu u malo boljoj poziciji kao trgovci“, kazao je Bajatović i dodao da su Bugari izdali dozvole za gradnju i da su započeti neki manji radovi.

Podseća da je Južni tok propao upravo zbog pozicije Bugarske.

„Mi smo ranije tvrdili da će biti nove verzije Južnog toka i evo vidimo Turski tok, kao i da će ekonomski interesi nadvladati političke. Tako će se desiti i sada“.

Kako kaže, razgovara se o tome da se Srbija možda uključi u izgradnju u Bugarskoj sa delom mehanizacije i zavarivača, kako bi se što pre uradio prvi deo u gasovoda u Bugarskoj od 308 kilometara, a kako bi mogla da se priključi Srbija na bugarski sistem, što je neophodno za dobijanje gasa iz Turskog toka.

Bajatović ističe da je u Srbiji položeno svih 403 kilometara cevi u zemlju i da je ostalo da se urade još potrebne blok stanice i četiri merne stanice, kao i tri „izlaza“, kod Ćuprije, Beograda i Gospođinaca.

„Radovi apsolutno teku po rokovima. Tačno je da smo malo usporili jer nije dobro variti na minus pet, a nema ni razloga pošto imamo dovoljno vremena, jer do 1. oktobra treba da sve da završimo i to ćemo i uraditi. Sve je u rokovima što se tiče Srbije“, kaže on.

Prema njegovim rečima, Mađari već bukiraju kapacitete, Bugari su već prodali 100 odsto kapaciteta, kao i Srbija, koja je prodala 100 odsto kapaciteta i to sve za 20 godina.

Počele su to da prate banke i to će, dodaje, biti klasično projektno finansiranje.

„Sve je prijavljeno Agenciji za energetiku, koja je donela odgovarajuća akta. Očekujemo da će se već krajem marta ući u sertifikaciju i računamo da će taj prvi deo biti završen do maja, a kompresorska stanica najkasnije do 1. oktobra“, naveo je direktor Srbijagasa.

Dodaje da Bugarska sada malo pregovara oko cene gasa, ali da će i Srbija pregovarati kada dođe vreme i da je normalno da se svi bore za što bolju cenu gasa.

Bajatović kaže da će u Srbiju ulaziti oko 12,5 ili 13,88 milijardi kubika gasa.

Takođe, ističe da će se osloboditi Horgoš i da će Srbja moći zbog toga da koristi i gasovod Severni tok 2.

Mišljenja je da sankcije SAD zbog Severnog toka 2 nisu usmerene ka Rusiji već ka Nemačkoj kako ne bi bila energetski predominantna energetska sila.

„Eto vidimo kako se kod nas bave pitanjem KiM i Republikom Srpskom, e tako do izgleda. Biće novi energetski raspored. Ali, Severni tok će biti zavrsen i možemo da imamo gas i iz tog pravca“, napomenuo je Bajatović.

Dodaje da nije bilo dešavanja sa Ukrajinom da bi Srbija mogla da se snagdeva i iz Češke, Slovačke i sa Severnog toka 1 i iz drugih pravaca, s obzirom da nam je u industriji porasla potrošnja gasa za 30 odsto.

(Tanjug)