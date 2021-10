Srbiji predat prvi Štadlerov brzi voz

BEOGRAD – Srbiji je danas predat novi Štadlerov brzi voz, prvi od ukupno tri koja su kupljena od švajcarske kompanije „Stadler Bušnang AG“, a primopredaji je prisustvovao predsednik Aleksandar Vučić.

Brzi voz može da ide brzinom od 200 kilometara na sat i prvi je dabl-deker, odnosno voz na sprat, koji će saobraćati prugama u Srbiji.

Voz je opsosobljen za ETCS (Evropski sistem upravljanja vozovima) – oblik signalizacije koji koriste mnoge evropske zemlje koje mogu upravljati vozovima iz centra.

U Srbija vozu ističu da će Srbija dobila prvo voz prilagođen tom sistemu.

Primopredaji brzog voza u železničkoj stanici „Novi Beograd,“ prisustvovali su ministar građevine, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, grafinačelnik Beograda Zoran Radojičić, zamenik gradonačelnika Goran Vesić, predstavnici kompanije „Stadler Bušnang AG“ i ambasade Švajcarske u Beogradu.

Takođe prisustvovali su i bivši nemački kancelar Gerhard Šreder i ambasador Švajcarske Urs Šmid.

Inače, brzi voz je stigao u sredu 27.oktobra u Suboticu, a preostala dva voza trebalo bi da budu isporučeni do kraja godine.

Nakon predstavljanja karakteristika brzog voza, organizovana je probna vožnja do Železničke stanice „Beograd Centar“.

Ugovor sa kompanijom“ Stadler“ o nabavci brzih vozova potpisan je u aprilu ove godine.

Vozovi će saobraćati na brzoj pruzi Beograd – Novi Sad koja će, kako je najavljeno, građevinski biti završena do kraja godine.

Nakon toga sledi testiranje brze pruge i vozova, a građani će do marta moći da putuju novim i modernim vozovima. Putovanje između Beograda i Novog Sada trajaće samo pola sata.

Jedini ponuđač koji je dostavio ponudu na tender za nabavku vozova bio je renomirani švajcarski proizvođač Štadler, sa ponuđenom cenom od 62,2 miliona evra (62.197.200 evra sa PDV-om).

U pitanju su tri najsavremenije, dvospratne elektromotorne garniture, izuzetnog komfora.

U vozu ima ukupno 316 sedišta, uključujući i mesta za smeštaj osoba sa smanjenom pokretljivošću.

Takođe, postoji wifi internet, displeji koji pokazuju zauzetost sedišta i mini bar.

Karta će, prema ranijim najavama, koštati najverovatnije oko 1.000 dinara.

„Dva puta dnevno će građani moći da putuju direktno od Beograda do Novog Sada i stignu za 30 minuta i to će koštati oko 1.000 dinara, bez mnogo stajanja. Neki vozovi će se zaustavljati na više stanica i vožnja će biti jeftinija, a trajace oko 48 do 52 minuta“, rekao je ranije Momirović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.