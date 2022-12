Srpska nacionalna avio-kompanija Er Srbija uvela letove između Beograda i Tjenđina (VIDEO)

Avio-kompanija Er Srbija uspostavila je direktne letove između Beograda i Tjenđina, 22 godine nakon što je tadašnja nacionalna avio-kompanija Srbije – JAT poslednji put letela za Peking. Za sada jednom nedeljno „erbas“ A330-200 avioni će leteti za Kinu i vraćati se za Srbiju. Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić smatra da je direktna avio-linija još jedan pokazetelj strateškog partnerstva Kine i Srbije .

“Svakako sam uverena da će ovaj let dodatno ojačati naše privredne veze sa Kinom, da će dovesti dodatno još veći broj investitora iz Kine u Srbiju. Važno je da je to praktično direktni let za Peking, zato što je od aerodroma Tjendjin do Pekinga brzim vozom potrebno 30 minuta”, istakla je Brnabić.

Brnabić očekuje da će nova avio-linija, povećati i broj turista iz Kine. Podsetila je da je pre pandemije 2019. godine najviše stranih turista u Srbiji dolazilo iz Kine, njih 145.000, zbog čega ih nakon pandemije očekuje mnogo više, ističući da većoj poseti doprinose i direktni letovi izmedju Beograda i Pekinga, koju je u julu ove godine uvela kineska kompanija Hajnan erlajns.

“Tome je umnogome doprineo let kompanije Hajnan ejrlejns, ali i činjenica da je Srbija bila prva zemlja u regionu centralne i jugoistočne evrope koja je sa Kinom potpisala sporazum o ukidanju viza”, rekla je Brnabić.

Er Srbija je jedina evropska avio-kompanija koja leti iz Tjenđina i jedna od samo nekoliko evropskih kompanija koje u ovom trenutku imaju direktne letove do Kine. Premijerka Srbije očekuje da će ti letovi pomoći i većoj kulturnoj razmeni.

“Ono što je nama posebno važno u saradnji sa kulturnim centrum Kine u Beogradu i sa našim kulturnoim centru u Pekingu je to što će (uvođenje ovog leta) doprineti boljoj kulturnoj saradnji izmedju dve zemlje i dva naroda”, dodala je Brnabić.

Brnabić je istakla da je Vladi Srbije, nakon uvodjenja ovog leta, apsolutni prioritet u daljim odnosima sa Kinom, zaključivanje sporazuma o slobodnoj trgovini izmedju dve zemlje. Podsetila je da je robna razmena Kine i Srbije prošle godine premašila pet milijardi dolara, te da je poslednjih 10 godina izvoz Srbije u Kinu povećan 152 puta, a samo u protekle tri godine je tripliran.

(Beta)

