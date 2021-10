Srpski startap Joberty najbolji na Supernova izazovu

BEOGRAD – Startap iz Srbije „Joberty Tećnologies“ najbolji je u kategoriji marketinških tehnologija na upravo završenom takmičenju “Supernova izazov” na Gitex Future Stars u Dubaiju, najvećem događaju posvećenom razvoju startapova u regionu Bliskog istoka, Severne Afrike i Južne Azije.

“Joberty Tećnologies” je pobedio u konkurenciji od preko 750 najboljih startapova iz čitavog sveta i osvojio nagradu od 4.000 dolara, a predstavnici startapa „Joberty“ Đorđe Vukotić i Nikola Mijailović kažu da im je drago što su predstavili Srbiju na pravi način.

„Naš rezultat iskoristićemo i da pomognemo našoj IT zajednici, jer je upravo ona odredila naš uspeh”, dodali su. “Joberty” je platforma za zapošljavanje u IT industriji koja povezuje programere koji traže posao sa tehnološkim kompanijama, poslodavcima. Umrežavaju 30 000 IT profesionalaca i preko 600 kompanija, a svoju šansu na GITEXp-u vide u činjenici da je Dubai najavio uvođenje 100 000 zlatnih viza za programere širom sveta u narednih 5 godina, što smatraju velikim potencijalnim tržištem za njihovu kompaniju. “Pored kontakta sa investitorima i VC fondovima, veoma nam je važno i upoznavanje sa startapovima i tehnološkim kompanijama iz drugih zemalja i razmena iskustva sa njima, što nam sve učešće na GITEX-u omogućava“, rekao je Nikola Mijailović osnivač i CEO “Joberty Tećnologies”.

Vlada Srbije prvi put je predstavila izabrane startapove iz naše zemlje na “GITEX Future Stars 2021”, koji se održava u okviru GITEX konferencije.

„Imajući u vidu da na ovom globalnom događaju svoje učešće već tradicionalno potvrđuju najveće svetske IT kompanije, investicioni fondovi i investitori, kao i više od 750 startapova iz 75 država koji su se predstavili pred 400 VC fondova i investitora iz više od 30 zemalja, nastup srpskih kompanija na GITEX-u i GITEX FUTURE STARS smatramo investicijom u razvoj domaće startap scene i jako smo ponosni na izuzetan rezultat koji je postignut. Čestitamo Jobertyju na osvajanju nagrade i verujem da će im učešće na ovoj konferenciji i današnja nagrada biti prvi korak u osvajanju globalne scene“, rekla je Ana Ilić, viša savetnica predsednice Vlade i zamenica Generalne komesarke Srbije za Ekspo Dubai 2020.

U trci za glavnu nagradu, iz Srbije su učestvovali i startapovi koji su prošli u polufinale takmičenja: “Deep Blue Sea Studio” koji je kreirao inovativni softver IdeaBuđy, koji vam pomaže da ideju pretvorite u biznis i “Kredium”, prvi digitalin broker u Srbiji. Pored njih predstavili su se i “White Lemur”, biotehnološka kompanija za razvoj inovativnih materjala na bazi prirodnih proizvoda i gljiva, čiji proizvod – biosporin može zauvek da nas oslobodi štetnog dejstva stiropora na životnu sredninu, čija je savršena zamena.

“Stock Studio” je predstavio softversko rešenje koje objedinjuje jedinstveni alat za profesionalne fotografe i videografe, dok je startap “VLDAM”, predstavio automatsku trgovinu kriptovalutama. Nastup Srbije na GITEX-u podržali su Kabinet predsednice Vlade, PKS i Razvojna agencija Srbije.

(Tanjug)

