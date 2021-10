SSP: Umesto da se gradi za gradjane, metro se gradi za investitore

Predsednica Gradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) za Beograd Mila Popović izjavila je danas, povodom najave početka izgradnje metroa, da smo „pred usvajanjem najpogubnijeg projekta za grad Beograd i celu Srbiju“.

Popović je u pisanoj izjavi navela da „umesto da se gradi metro za gradjane i za Beograd, gradi se metro za investitore i tek da bi terali inat na mestima gde ljudi nema“.

„Gradi se metro koji ne spaja centre Starog i Novog Beograda i koji će mnogo mali broj gradjana koristiti. Čak i oni ispred čijih kuća će biti metro neće imati potrebu da ulaze u njega jer ih neće voditi nigde“, rekla je Popović.

Popović je javno pozvala zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, koji je ranije danas izjavio da Gradjevinski fakultet nije pobedio u sukobu argumenata za izgradnju metroa sa drugima, „da objavi imena tih svih stručnjaka i neka oni odgovore pisanim putem na svaku od primedbi Gradjevinskog fakulteta“.

„Da vidimo i mi kakvi su to stručnjaci pobedili i sa kojim argumentima, jer to nikako da saznamo u javnosti. Ako Goran Vesić to ne ume da uradi, pozivamo te silne stručnjake da daju kontraargument na svaku primedbu koju je dao Gradjevinski fakultet i javno stanu iza ovog projekta metroa“, kazala je Popović.

Ona je dodala da „ti stručnjaci treba direktno da odgovore i zašto je ta trasa bolja od one iz 2012. godine koja je bila tri puta jeftinija, te da li će trasa metroa Srpske napredne stranke (SNS) zaista da reši probleme saobraćaja u Beogradu i kako“.

„Valjda se niko ne stidi da kaže, evo ja sam za to da metro ne prolazi ni pored glavne autobuske i železničke stanice jer je to bolje. Neka kažu – da evo ja stojim iza toga da će na Savskom trgu da bude više putnika nego na najprometnijoj stanici u Londonu ili da treba tuneli da idu pod zemljom na Novom Beogradu“, navela je Popović.

(Beta)

