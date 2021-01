Stiže novi porez za građane Srbije

Novim zakonom koji reguliše trgovinu kriptovalutama, a koji od skora ima i Srbija, predvideo je još jedan porez o kome bi građani trebalo da povedu računa. Porez na nasleđe ili poklon plaća se ukoliko je predmet gotovina, štednja, depozit u banci, ali i digitalna imovina, odnosno kriptovalute. Stopa poreza je proporcionalna i iznosi 2,5 odsto.

Kupovina bitkoina u Srbiji nije bila popularnija do sada. Rapidan rast vrednosti ove kriptovalute povećao je poslednjih nedelja i broj naših građana koji trguju digitalnim valutama. Istovremeno se povećao i broj onih koji razmišljaju da poklone ili već poklanjaju bitkoin dragim ljudima. I upravo je tu važno znati da ovakav poklon „modernog doba“ nosi i trošak,

Poreza na nasleđe i poklon oslobođene su pritom osobe u prvom stepenu srodstva, odnosno direktni potomci, supružnici i roditelji. Ne i kumovi i prijatelji, a koji najčešće i dobijaju digitalne valute za poklon.

A nije nemoguće da bitkoin dobijete na poklon. Setite se priče kada su građani Srbije za neke posebne datume od prijatelja i kolega često na poklon dobijali jedinice investicionih fondova. I to se događalo baš na počecima razvoja ove industrije u našoj zemlji.

Statistika govori da su korisnici kriptovaluta uglavnom muškarci u dvadesetim i tridesetim godinama koji su solidno tehnički „potkovani“. Međutim, u periodima kada cena naglo raste, pojavljuje se i veliki broj ljudi van navedene kategorije.

Provizija i do 10 odsto

Trgovinu kriptovalutama prate i provizije i one umeju dosta da variraju, bilo da se radi o kupovini ili o prodaji. One zavise i od načina kupovine/prodaje, ali i od trenutnog odnosa ponude i potražnje. Poznavaoci prilika kažu da se kreću i do 10 odsto.

Ako se pitate koliko možete zaraditi na kriptovalutama dovoljno je reći da je jedan bitkoin pre godinu dana vredeo oko 9.500 dolara, dok je ovih dana na nivou od 30.000 dolara! Ipak, cene dosta osciliraju, pa je tako u međuvremenu u martu cena pala i na samo 5.300 dolara. Najintenzivniji rast zabeležen je u proteklih mesec dana, kada je vrednost bitkoina uvećana za 50 odsto, piše Blic.

Ekonomisti, ipak, upozoravaju.

„U trenutnoj fazi kriptovalute ne možemo posmatrati kao klasičan novac, jer pokazuju visok stepen oscilacije – skokova i padova u vrednosti. Kao što danas vredi 30.000 dolara, već sutra može vredeti značajno manje“, ocenio je ekonomista Mališa Đukić.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.